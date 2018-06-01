時下最夯打卡點！「美樂蒂主題咖啡廳」推夏季菜單

2018年06月01日 17:53 中時 徐力剛

饕客最愛「起司炸雞組合餐」售價320元。（圖片提供／美樂蒂主題咖啡廳）

炎夏抗暑聖品「美樂蒂繽紛夏果霜淇淋」售價280元。（圖片提供／美樂蒂主題咖啡廳）

造型甜點「花園芒果塔」售價280元。（圖片提供／美樂蒂主題咖啡廳）

三麗鷗知名動漫美樂蒂在台擁有高人氣，年初開幕「美樂蒂主題咖啡廳」吸引眾多粉絲漏夜排隊，儼然成為時下最夯打卡景點。

坐落新生北路一段美樂蒂咖啡廳，以大型美樂蒂造型拱門迎接遠道而來賓客，推開門扉走入室內，寬敞空間設計採光極佳，滿滿粉紅色澤裝飾混搭繽紛花草元素，搭配特製打卡佈景，彷彿走進美樂蒂專屬奇幻王國。

美樂蒂主題咖啡廳同步推出夏季菜單，有清爽消暑「日式洋風海鮮冷麵」、大份量「MINI 海陸漢堡組合」及酥脆「起司炸雞組合」等，提供消費者多樣性選擇。人氣餐點「松露燉飯搭總匯烤肉串」考驗主廚烹調功力，精選義大利米混合松露製作燉飯，混搭雞肉、蝦仁製作總匯烤肉串，入口松露濃郁香氣直衝腦門，米心特有嚼勁充斥口中，讓人難以忘懷;喜愛炸物饕客不可錯過「起司炸雞組合餐」，軟嫩雞肉入口即化，外皮酥脆不乾柴，可沾附番茄醬、塔塔醬、蜂蜜檸檬醬，適合多人分享。

迎接酷夏到來，全新「美樂蒂繽紛夏果霜淇淋」以濃稠牛奶霜淇淋為基底，佐以多種時令鮮果，最後淋上酸甜覆盆子醬，外層以美樂蒂梅森瓶進行盛裝，大啖冰品後可將造型杯帶回收藏;甜點「花園芒果塔」選用現切芒果丁佐以香濃卡士達醬，最後以帶有檸檬香奶油裝飾。

(中時 )