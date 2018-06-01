食安風暴頻傳！有機包種茶評鑑 請來「樹蛙」當評審

2018年06月01日 17:59 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

食安風暴頻傳，怎樣才能吃健康？瑠公基金會於5月30日在坪林區淨源茶場舉辦「與蛙共鳴‧極致共好—2018有機包種茶分級評選會」，邀請重量級的評茶大師陳國任博士及茶業改良場邱垂豐副場長擔任評審，總點數37點，計15位有機茶農參賽，並以3隻、2隻、1隻樹蛙來區隔茶葉品質的三個等級，茶葉品質最好的詹正義與陳善嘉榮獲3隻樹蛙的最高榮耀!。

坪林是翡翠水庫水源地，同時也是有機茶耕作人數及面積最多的茶區。2008年至今，茶農充滿使命感，透過有機耕作保護水庫，更成功復育保育類樹蛙。今年主辦單位廣邀當地有機茶農參與賽會，農業局也協助全面抽驗，參賽農友每位都會抽一點送驗，確保評選出來的每包茶葉都是正港有機茶！

瑠公基金會表示，本次品評入選的專用包裝採簡約風格，將圍繞茶園的山嵐以線條意象化呈現，並以有機茶園指標-翡翠樹蛙的數量及燙金顏色區分等級，分別為：三隻蛙-金蛙選；兩隻蛙-銀蛙選；一隻蛙-銅蛙選。

本次評鑑有兩位坪林農友榮獲最高等級三隻蛙，投入有機茶已邁入第12年，有機茶先鋒的金冠有機茶園主人詹正義表示，這次評鑑就是盡力做好茶，抱著盡人事聽天命的心態參賽，並跟大家技術交流，希望大家透過這個評鑑盛會，製茶技術能更進步。

另一位從10年前就開始推動有機茶的淨源有機農場主人陳善嘉表示，很開心大家能夠共襄盛舉，希望未來評鑑的規模能更擴大，大家以有機耕作種茶保護集水區，並做出品質更好、安心的有機茶給消費者！

農業局表示，今年「河岸野餐品春茗」新北好茶活動，於6月2、3、9、10日在坪林茶葉博物館旁設有展售會，本次有機茶評選入選的茶品也設有攤位，現場販售並提供試喝，竭誠邀請大家一起來品茗有機包種茶的好滋味、支持在地有機茶農。

(中時電子報)