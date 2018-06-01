SBL球星洪康喬酒駕緩起訴

2018年06月01日 18:11 中時 張孝義

又見籃球球星酒駕，曾入選U18、U19中華男籃代表隊國手的SBL金酒球星洪康喬，上月底涉嫌酒駕被取締，酒測值0.48毫克，被依公共危險罪法辦；台北地檢署考量他已認罪，且沒肇事，同意給他自新機會，緩起訴處分，期限1年，須繳交6萬元以上罰金。

26歲的洪康喬畢業於籃球名校北市松山高中、師範大學，身高191公分、體重90公斤，攻守位置為前鋒；他曾在HBL冠軍賽中，砍進破紀錄的48分，一舉幫助松山高中逆轉奪冠而獲得MVP（最有價值球員）殊榮，是他籃球生涯中的代表作。

檢警調查，5月27日凌晨3點多，洪康喬開車行經北市忠孝東路4段181巷口時，看見附近有警察臨檢，疑似心虛的他，將車臨停在巷口等候，但此舉反而引來員警上前盤查；當他將車窗降下來時，員警立即就聞到一陣濃厚的酒味撲鼻而來。

起初否認喝酒的洪康喬，下車受檢吹氣後，被員警發現酒測值超標，立即被警方依酒駕現行犯身分，上銬帶回北市大安警分局，據悉，洪康喬被捕時一度向警方抱怨：「還要上銬喔，這樣很難看…」；當日警詢後被依涉公共危險罪被告身分，移送北檢複訊。

檢警查出，洪康喬涉酒駕被逮的前一天，先到新北市烏來訪友喝酒，當晚續攤繼續喝，直到隔天凌晨3點多，他開車到東區的夜店附近，發現警方巡邏，一時心虛在忠孝東路的巷口臨停，才被警方攔查就逮。

(中時 )