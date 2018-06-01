SBL球星洪康喬酒駕緩起訴

友善列印
中時

又見籃球球星酒駕，曾入選U18、U19中華男籃代表隊國手的SBL金酒球星洪康喬，上月底涉嫌酒駕被取締，酒測值0.48毫克，被依公共危險罪法辦；台北地檢署考量他已認罪，且沒肇事，同意給他自新機會，緩起訴處分，期限1年，須繳交6萬元以上罰金。

26歲的洪康喬畢業於籃球名校北市松山高中、師範大學，身高191公分、體重90公斤，攻守位置為前鋒；他曾在HBL冠軍賽中，砍進破紀錄的48分，一舉幫助松山高中逆轉奪冠而獲得MVP（最有價值球員）殊榮，是他籃球生涯中的代表作。

檢警調查，5月27日凌晨3點多，洪康喬開車行經北市忠孝東路4段181巷口時，看見附近有警察臨檢，疑似心虛的他，將車臨停在巷口等候，但此舉反而引來員警上前盤查；當他將車窗降下來時，員警立即就聞到一陣濃厚的酒味撲鼻而來。

起初否認喝酒的洪康喬，下車受檢吹氣後，被員警發現酒測值超標，立即被警方依酒駕現行犯身分，上銬帶回北市大安警分局，據悉，洪康喬被捕時一度向警方抱怨：「還要上銬喔，這樣很難看…」；當日警詢後被依涉公共危險罪被告身分，移送北檢複訊。

檢警查出，洪康喬涉酒駕被逮的前一天，先到新北市烏來訪友喝酒，當晚續攤繼續喝，直到隔天凌晨3點多，他開車到東區的夜店附近，發現警方巡邏，一時心虛在忠孝東路的巷口臨停，才被警方攔查就逮。

(中時 )

中時晚間快報》超狂！93歲「蜘蛛… 詐騙集團聖公媽廟求籤 神明給他…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。