長照站憂斷炊？中市府：依法加速核撥無延宕

市議員楊正中關切長照站經費補助拖5個月，市府澄清表示，「長照柑仔店」將盡速核撥經費。（盧金足攝）

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台中市157個C級「長照柑仔店」，傳出市府5個月未核撥經費，憂心面臨斷炊。衛生局表示，市府主要補助C級長照據點舉辦共餐、健康促進活動，補助預算正加速撥款作業，按照法定程序進行，絕無人為延宕情形。

市議員楊正中1日質詢表示，台中市長照業務2018年起從社會局移撥至衛生局，衛生福利部於2018年1月19日發文，核准延續2017年長照社區關懷據點計畫，直到2018年5月才終於發文至各長照站。

楊正中批評，長照站經費補助拖了5個月，造成有的長照站抱怨咬牙苦撐，質疑讓基層對長照經費看的到、用不到，要求市府快核撥經費。

衛生局指出，全市有157家C級長照據點，以舉辦共餐、健康促進等活動為主，中央補助地方政府編列「整體照顧服務體系經費預算」提供C級單位經費補助，「長照柑仔店」將於6日前核撥經費。

副市長林依瑩澄清表示，該經費因去年中央尚未核定通過，且依規該經費須納入地方預算才能支用，來不及納入2018年預算，因此市府先辦理「墊付款」作業程序，經費陸續核撥

，並未有拖5個月情事。

市府指出，C級單位若針對有失能老人提供喘息等服務，可檢具相關資料申請長照服務費用，長照單位只要完成服務，並備妥相關核銷表件，經確認後無誤皆於1個月內全額撥付款項

(中時 )

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