營建署副署長王榮進接任內政部建築研究所所長

建築研究所新任所長王榮進(右)，在內政部長葉俊榮(中)監交下，從代理所長王安強(左)手中接下印信（內政部提供）

友善列印
中時

建築研究所前所長陳瑞鈴今年1月16日屆齡退休，內政部長葉俊營經整體業務考量，決定所長職務由營建署副署長王榮進接任，至於王榮進遺缺則由城鄉發展分署分署長陳繼鳴擔任，今天完成交接。

葉俊榮表示，建研所為內政部之國家級研究機構，在高齡社會生活環境發展、都市與建築安全減災與調適發展、建築先進技術創新開發及智慧綠建築與節能減碳等面向，均應發揮積極政策建言的角色。期許新任所長王榮進以在營建署的專長及過去曾在建研所及台北市政府服務的經驗，進一步緊密結合營建與建研兩者的量能，以全面性的關照，做出更大的突破，尤其是在災防方面的需求，例如：建構一個安全舒適簡易安裝的組合屋，以提供災民緊急應用等，帶領建研所再創新猷，精進國家建築政策研究；同時對於建研所王安強副所長於代理期間賡續推動各項所務工作，不遺餘力，亦表示肯定與感謝。

葉俊榮並提到，城鄉發展分署分署長陳繼鳴率領工作團隊甫完成全國國土計畫的研擬，成效卓著，由其接任營建署副署長1職，藉由在城鄉建設與國土規劃的專業與豐富經驗，定能襄助吳署長共同推動都市更新、國土計畫等重要施政，提供國民良好居住環境品質。

內政部進一步說明，王榮進所長現年56歲，國立成功大學建築研究所碩士，歷任建研所簡任研究員、組長、台北市建築管理工程處處長、台北市政府都市發展局副局長、營建署主任秘書及副署長等職務；新任陳繼鳴副署長現年60歲，國立中興大學都巿計畫學系碩士，歷任營建署簡任技正、副組長、組長及城鄉發展分署分署長等職務，兩位均具有豐富的行政經驗、資歷完整，將有助於內政部推動各項營建及建築政策研究等業務。

(中時 )

長照站憂斷炊？中市府：依法加速…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。