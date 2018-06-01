營建署副署長王榮進接任內政部建築研究所所長

2018年06月01日 18:10 中時 張理國

建築研究所前所長陳瑞鈴今年1月16日屆齡退休，內政部長葉俊營經整體業務考量，決定所長職務由營建署副署長王榮進接任，至於王榮進遺缺則由城鄉發展分署分署長陳繼鳴擔任，今天完成交接。

葉俊榮表示，建研所為內政部之國家級研究機構，在高齡社會生活環境發展、都市與建築安全減災與調適發展、建築先進技術創新開發及智慧綠建築與節能減碳等面向，均應發揮積極政策建言的角色。期許新任所長王榮進以在營建署的專長及過去曾在建研所及台北市政府服務的經驗，進一步緊密結合營建與建研兩者的量能，以全面性的關照，做出更大的突破，尤其是在災防方面的需求，例如：建構一個安全舒適簡易安裝的組合屋，以提供災民緊急應用等，帶領建研所再創新猷，精進國家建築政策研究；同時對於建研所王安強副所長於代理期間賡續推動各項所務工作，不遺餘力，亦表示肯定與感謝。

葉俊榮並提到，城鄉發展分署分署長陳繼鳴率領工作團隊甫完成全國國土計畫的研擬，成效卓著，由其接任營建署副署長1職，藉由在城鄉建設與國土規劃的專業與豐富經驗，定能襄助吳署長共同推動都市更新、國土計畫等重要施政，提供國民良好居住環境品質。

內政部進一步說明，王榮進所長現年56歲，國立成功大學建築研究所碩士，歷任建研所簡任研究員、組長、台北市建築管理工程處處長、台北市政府都市發展局副局長、營建署主任秘書及副署長等職務；新任陳繼鳴副署長現年60歲，國立中興大學都巿計畫學系碩士，歷任營建署簡任技正、副組長、組長及城鄉發展分署分署長等職務，兩位均具有豐富的行政經驗、資歷完整，將有助於內政部推動各項營建及建築政策研究等業務。

(中時 )