吸菸、欠稅等多種違規失信人 禁在陸乘火車飛機

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中時電子報

中國大陸「信用中國」網站在6月1日公告了首批限制乘坐火車飛機名單，人數共169人，這批人遭限制的原因包括逃漏欠稅、未繳證券期貨罰款、上市公司責任人未履行承諾、衝擊機場安檢或暴力鬥毆、攜帶藏匿危險物品（打火機）、禁菸區吸菸、逃票等。

《看看新聞》報導說，這次公告的169名被限制搭乘火車與飛機的人員，有21人是稅務總局提供的名單，主要涉及不繳或少繳應納稅款、非法取得增值稅進項發票等；證監會提供31人，涉及逾期不履行證券期貨行政罰沒款繳納義務和上市公司相關責任主體逾期不履行公開承諾；民航局提供86人，主要涉及因在飛機上尋釁滋事、在機場安檢中堵塞、強佔、衝擊安檢通道以及毆打他人、在機場安檢中查出隨身攜帶國家法律、法規規定的危險品（藏匿打火機）等被處以行政處罰；鐵路總公司提供31人，主要涉及在動車組列車上吸煙或者在其他列車的禁煙區域吸煙，無票乘車、越站（席）乘車且拒不補票等。

目前限制各種違規人員禁搭火車飛機的規定，是今年3月由大陸國家發改委、鐵路總公司、民航局等部門聯合發佈的，以在「一定期限內適當限制特定嚴重失信人」乘坐火車與民用航空，來推動建立社會信用體系，並從5月1日起開始實施。

報導說，每月第一個工作日會公示禁乘名單，名單公示後，被公示人可在7日內向有關部門提出異議，公示期滿或提出異議經審查未予支持的，即執行懲戒措施。

(中時電子報)

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