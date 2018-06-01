詐騙集團聖公媽廟求籤 神明給他下下籤

詐騙集團主嫌犯案前特地到廟裡求籤解運，竟抽到一紙下下籤，不久後就被警方逮捕。（林和生翻攝）

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中時

屏東警方偵辦以25歲陳姓男子為首的詐騙集團，在行動前，陳男為求心安，特地前往高雄知名聖公媽廟祈求神明指示，豈料抽出的籤詩「蛇身意欲變成龍，只恐命內運未通」，旨意為窮途末路，被廟方認定是下下籤，果真不久後警方找上門來，一舉瓦解集團成員。

屏東警方掌握提領車手身分，一舉破獲以陳男為首的詐騙集團。（林和生翻攝）

屏東警分局偵查隊日前追查一起車手在ATM提領款項情資，從監視器畫面鎖定車手通知到案，循線得掌握有毒品及詐欺前科的陳男，隨即進行跟監埋伏。

警方調查發現，陳男選在屏東市區設立話務機房，專門吸收年幼無知且沒有社會經驗的未成年擔任取款車手，集團底下6名車手，其中有4名都未滿18歲，常以猜猜我是誰的老梗誘使民眾上當，待被害人匯款至指定人頭戶帳號後，分別由車手前往提款。

經查從2017年8月至今，已有10名被害人遭詐，不法獲利高達千萬元，陳嫌獲悉被警方鎖定，一度與外界斷了聯繫，直到之前要替家人慶祝母親節，行蹤才因此曝光。

搜索過程中，警方在陳男住處發現一張籤詩，他坦言，領款前特地到廟宇求籤解運，不料抽到下下籤，他還跟員警抱怨說，「這間廟還真靈驗」，讓警無奈搖頭，全案訊後依詐欺罪嫌移送法辦，並向法院聲請羈押獲准。

(中時 )

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