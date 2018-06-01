義守大學「數媒系」再傳喜訊 射擊遊戲獲金點新秀特別獎

2018年06月01日 18:39 中時 林雅惠

繼上月初以VR遊戲獲「青春設計節」優勝獎後，義守大學數位多媒體設計學系畢業班學生製作「IPSC Simulator模擬實戰射擊」遊戲，參與「2018新一代設計展」，又榮獲金點新秀贊助特別獎的「金門文化創意獎」，喜訊連連！

「IPSC Simulator」遊戲由學生禤冠亨、林威宇、王健行、張文鴻、蔡亦翔團隊創作、孫志彬老師指導；實戰射擊原為軍警部隊在不同場景下的動態訓練，後演變成運動，擴展到美洲、歐洲、非洲與澳洲等地區，他們表示，IPSC靈感取自「IPSC國際實用射擊聯合會」，遊戲流程即是參考該組織的比賽方法，用最短時間將所有目標物擊倒，精準、迅速才能成為贏家。

開發過程中，為使遊戲順暢進行，「數媒系」學生不斷測試和改寫程式，以達到理想狀態；禤冠亨表示，他們特別強化、完善遊戲的算分系統，同時運用「Unity遊戲引擎」隨機模擬場景，增添刺激感，期待藉由「IPSC Simulator」讓更多人了解，除生存遊戲外，還有其他射擊運動。

義大「數媒系」成立於2011年，廣受青年學子青睞，該系聘請多位業師，包括從日本工作歸國的涂國雄老師，連續兩學期邀請美少女戰士等作品的知名動畫監製小幡公春蒞校講課，近距離指導學生，精彩難得！

「數媒系」這學期舉辦數位動畫製成研習專業工作坊，一系列活動以「ACG（動畫、漫畫、遊戲）角色設計」為主軸，邀請各國專家蒞校演講，包含矽谷遊戲公司體驗設計兼聲音總監張育誠、日本知名動畫家小幡公春，分別針對VR/AR在角色上的應用及繪製人物的細節帶來精闢的解說，讓學生收穫良多。

(中時 )