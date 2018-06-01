洪言翔、林鶴軒竟冒犯大腕演員 摸奶趴身直接來

大鶴（右）在朱咪咪的允許下，直接摸上對方胸部。中間是飾演朱咪咪孫子的張庭瑚。（良人行提供）

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洪言翔趴上羅家英胸口聽心跳。（良人行提供）
【切小金家的旅館】 7/6-8 搶先口碑場 7/12(週四)正式開張

電影《切小金家的旅館》由張庭瑚、洪言翔、林鶴軒、郭書瑤及知名演員羅家英、朱咪咪演出，今釋出的預告中有羅家英及朱咪咪超正經搞笑演出，洪言翔、林鶴軒竟冒犯兩位大腕級演員，原來飾演魯群的林鶴軒為了測試奶奶有沒有心跳，飾演大膽將手摸在朱咪咪的胸口，正因為冒犯了奶奶，飾演孫子的張庭瑚當下賞了林鶴軒一巴掌！

開拍前朱咪咪不用任何防護跟林鶴軒說：「一切來真的！你真摸我就叫我孫子切小金真打！」林鶴軒說：「看到咪咪姐這麼專業我當然不能扭捏，為求真實直接上場，也真的被張庭瑚硬生生的打了幾巴掌。」

拍完這場戲林鶴軒仍舊緊張害羞，差點要跟朱咪咪下跪道歉，當天都一直閃躲不敢正眼對到朱咪咪。而朱咪咪來台拍戲前跟導演討論這場戲，還主動提及仍珍藏著當年拍攝《威龍闖天關》時飾演奶媽所製作的一對假奶，詢問導演是否有需要將假奶帶來運用在這場戲。

除了林鶴軒之外，連洪言翔也大膽爬上睡夢中的「爺爺」羅家英胸口聽他有沒有心跳，抬頭後卻被爺爺抓個正著，洪言翔說：「這場戲拍攝時，要趴上家英哥時有先跟家英哥打招呼，家英哥非常專業地跟我說沒事就直接來。」洪言翔表示羅家英對許多演員來說根本是神一般的存在，「能有多少人可以趴在他胸口還被抓著臉不放，真的是一輩子難忘的經驗。」

(中時 )

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