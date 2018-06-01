蔡詩芸MV藏私心 鏡頭大膽調情王陽明

2018年06月01日 18:39 中時 蔡琛儀

蔡詩芸推出英文新歌。(瑩音樂提供)

蔡詩芸一直以來致力展現音樂多元樣貌，1日推出最新英文單曲〈Copthorne Kings〉，MV也特別邀來老公王陽明助陣演出，無論是兩人擁抱撫摸後背、或是將手輕輕放在老公胸膛，充滿粉紅泡泡的放閃畫面，也成為一大亮點。

她與王陽明在上鏡毫不扭捏，她笑說：「我就直接開口邀約，沒有笑場、很有默契，他在旁邊讓我非常有安全感，所以拍攝非常順利。」夫妻倆本週到小琉球享受兩人生活，熱愛潛水的小倆口，這次行程就是一直去潛水，並找朋友敘舊，兩人也把握機會拍下許多海底美照，她興奮直呼：「看到超級多海龜，好可愛呀！」她看到有海龜把海底的沈船當作休憩區，還會化身「船長」穿梭其間，這次還看到長達兩米半的大鯊魚，夫妻倆長年致力海洋生態保育，除了大讚台灣的豐富海洋生態，也再度呼籲「非常開心在台灣可以看到這些海洋生態，希望大家可以好好保護牠們」。

〈Copthorne Kings〉是蔡詩芸在新加坡的創作，歌曲描繪了一段跌宕的愛情故事，一個深陷愛情的女孩的內心心境，面對深愛的人的複雜心情，靈感是來自身邊女生故事而成，歌詞寫：「八杯酒買醉。」她回想在高中時也有類似經驗，但現在對酒精會過敏，所以完全不喝酒。

近日大陸節目《中國新說唱》即將開錄，有傳聞她將參加節目，對此她否認：「沒有。」把所有心思花在音樂製作上，她預計年底將推出新EP，並以中文歌為主，目前除了籌備中，也持續跑校園累積人氣，先前她和頑童MJ116合體上台合唱〈誰愛誰〉大獲好評，她也不排除未來有和頑童合作的機會。

(中時 )