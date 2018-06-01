全台最大漁電共生養殖場啟用　賴揆：2025非核家園沒問題

2018年06月01日 18:48 中時 莊曜聰

投資近4億元，占地3.4公頃，全台最大的漁電共生室內養殖場落腳台南市學甲區，室內為白蝦專養池，頂棚太陽能發電設備總量為2.86MW，每年可發電至少367萬度，1日啟用，另外還有近5公頃的第二期工程正在規畫建造中。（莊曜聰攝）

全台最大的漁電共生室內養殖場1日在台南學甲正式啟用，占地3.4公頃的養殖場室內養殖白蝦，屋頂全用來種電，估計1年至少可發電367萬度，行政院長賴清德、農委會主委林聰賢等人也南下參與剪綵，對於2025年非核家園目標，賴清德致詞時特地花10多分鐘講述政策，保證不跳票，但就在同時北市信義區傳出2次跳電，影響近2800戶，他被媒體問及此事有些尷尬。

針對北市1日下午停電，連新光三越、台北101都遭波及，雖然幾分鐘內就恢復供電，但仍讓民眾質疑電是否夠用，賴清德指出，目前台電備轉容量在3％到4％之間，今夏用電不致匱乏，但饋線跳電或設備損壞等造成電力供應出問題，對民心氛圍有重大影響，期望台電能站在工作崗位上持續改進。

政府推展綠能發電，民間最大的漁電共生養殖場啟用，賴清德南下參與剪綵，致詞時他不忘再次說明政府推動的政策，並回覆業者詢問，重申2025非核家園目標不會跳票，非核家園是以綠能發電取代核能發電，並調整火力發電中的燃煤及天然氣發電比重，目前都照著進度來，像台南市等部分縣市更是超前，有信心提前達標。

由能源業者投資近4億元，花費近5年時間規畫打造的漁電共生室內養殖場終於啟用，業者王惠瑩表示，室內養殖可降低天災及外在環境造成的損失，而頂棚所設置的太陽能光電總容量達2.86MW，綠能發電可減少1940公噸碳排放，相當6座台南公園減碳量，也成為養殖經營附加價值一環，未來第二期工程還將開發約5公頃土地。

(中時 )