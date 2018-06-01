36歲張棟梁對戲小1輪鮮肉 「我只是出道得早」

2018年06月01日 18:57 中時 洪秀瑛

李宗霖（左起）、姚愛寗、連俞涵、張棟樑出席新戲開鏡。（三立提供）

連俞涵（右）和姚愛寗演姊妹。（三立提供）

阿西（左起）、苗可麗、龍劭華、朱陸豪。（三立提供）

演員群。（三立提供）

李宗霖（左）貼心幫姚愛寗整理頭髮。（洪秀瑛攝）

李宗霖外型帥氣。（經紀公司提供）

24歲李宗霖在大陸知名度高。（經紀公司提供）

李宗霖在大陸已有不少忠實粉絲。（經紀公司提供）

張棟樑1日和連俞涵、李宗霖、姚愛寗等出席台視、三立周日新偶像劇《一千個晚安》開鏡，被問到將與小他12歲的李宗霖對戲，36歲的張棟樑是否擔心被當成大叔？他對年齡差不置可否，自信說：「我還沒40耶，而且大叔現在很火、也很有魅力，我只是出道得早而已。」

《一千個晚安》歷經男女主角頻換角風波，張棟樑不介意自己被認為是救火，且不是男主角首選，不以為意地說：「那也不關我的事啊，我都是從新聞上看到。我會顧慮自己的狀態，因為這部戲角色、時間、團隊是我喜歡的我才接的。」他之前曾去紐約學百老匯舞台劇，這次過戲癮挑戰演技，「現在重回劇組拍戲的狀態比較自在，那就是個進步，心境上轉變很大」。

他已有10年沒拍偶像劇，新戲要跋山涉水到不同景點拍攝，他不擔心體力問題，這部戲夜戲和外景戲多，比較擔心天氣不穩定而已，對於劇中要環島拍攝，既期待又怕受傷害，朋友告訴我說環島這件事要很熱血的人才做得到，所以自己也滿期待的。他也提到，覺得歌手身分已經做到2.0的感覺，希望這次可以在演員的角色上讓大家看到「張棟梁演戲不一樣，這是我給自己的挑戰」。

張棟梁6年前和喻虹淵合拍《愛情女僕》，戲拍完，喻虹淵就和周渝民（仔仔）結婚生子去了，張棟樑今說和喻虹淵仍有聯絡，我喜歡拍戲還有個原因是可以交朋友，因為我的個性比較慢熱，歌手身分的時候，在後台聚一聚就再見，但拍戲朝夕相處4、5個月，是一個可以交朋友的環境。

連俞涵首次與張棟樑合作，拍攝前還特別聽遍他的每一首歌，在劇中她將完成一趟「父親遺願」的旅程，她說當時會接演的重要因素是因為能到山上拍戲，平時在家她就會做單槓，她開拍至今覺得最大福利是可以偷聽張棟樑唱歌。

連俞涵和戲裡妹妹姚愛寗身材嬌小，開拍前上表演課，表演老師陳幼芳說她們都站不正，要求她們去整骨，連俞涵意外自己的臉蛋被喬正了，因為之前她可能喜歡側睡，造成臉有點歪，後來定裝時，大家發現她變正了，劇組紛紛爭相走告，姚愛寗也去整骨之後，興奮長高2公分，身高已有160。李宗霖劇中要彈吉他，近來勤練習練到手都長繭，他笑說「我們練了2次覺得還可以，我們自己很有信心，但導演對我們沒信心」。

該劇亦有不少金鐘鍍金資深演員，陳博正（阿西）劇中飾演有夢未完成就過世的火車站長，談到齊柏林導演，他哽咽說「我感同身受」。苗可麗演居酒屋老闆娘，她沒有很美的姿色，但卻有著優秀的溝通能力，她上台時開玩笑自我介紹「跟很多人有關係、我很亂」，引來現場一陣笑聲。龍劭華還不確定角色就參演，他笑稱「萬一到時候演不成，就說我是來探班的」。朱陸豪則飾演張棟樑的爸爸，預告會有不少父子衝突戲。

台視、三立新週日偶像劇《一千個晚安》獲文化部旗艦型連續劇製作補助，劇情描寫一位鐵道員女兒圓父親的環島夢，並從中尋根，找到自我價值與愛情。由《敗犬女王》的導演林清振執導，劇情將跳脫一般偶像劇模式，除有高度的愛情外，並看得到台灣各角落人文面，並透過NETFLIX平台全球版權獨家發行，在超過190個國家以多國語言同步上架。

另外，未來將以《一千個晚安》發展IP，將由根旭星團隊執導拍攝紀錄片，另透過劇組攝影上山下海的環島之旅，後續將規劃攝影展、出寫真書、攝影集，用照片來記錄台灣，讓世界看見台灣的美好。

(中時 )