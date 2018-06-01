戳破倒奶主播是朱元璋後代 黃安扯蔡英文：寶島無處不中國

2018年06月01日 19:01 中時電子報 吳品瑤

主播朱琦郁長相甜美，素有「最美財經主播」之稱，加之日前主持某金控集團尾牙，一個鞠躬露出傲人F奶好身材，因而又被封為「倒奶主播」，而日前她接受《蘋果》專訪，被報導是明朝皇帝朱元璋的後代，表示名字是爸爸取的，「應該是跟明代宗（朱祁鈺）有諧音」，資深藝人黃安得知此事，戳破打臉表示朱祁鈺只有一個兒子叫朱見濟，「五歲就夭折了，他哪來的後代？」。

對於朱琦郁被報導指是明朝皇帝朱元璋的後代一事，黃安搬出歷史佐證，表示：「代宗朱祁鈺只有一個兒子朱見濟，雖立為太子，但五歲就夭折了，他哪來的後代？“倒奶主播”你是…………」，話鋒一轉，竟提到總統蔡英文，表示女主播「以祖宗為榮」的同時，「我們就感覺到蔡英文說“台灣人不是中國人”這種話怎麼說的出口？」，酸嗆「寶島無處不中國」。

而事實上，關於朱琦郁是朱元璋後代相關報導曝光後，她本人一早即發文澄清，表示是記者說『「網友起底」我是朱元璋後代』，自己則笑稱哪來的網路謠言，解釋「其實只有名字是，血統不是啦！我是朱琦郁跟明朝的朱祁鈺第七個皇帝同名不同音。我弟則是朱翊君是跟明神宗朱翊鈞同音」，也表示名字不是爸媽故意取的，是自己長大後才發現這麼巧，「誤打誤撞也是滿厲害」，最後強調「因為我怕真的朱元璋後代會害怕什麼時候我來亂認親戚！所以還是要澄清順便讓大家溫習一下歷史」，俏皮結尾「不論是什麼後代都還是要努力工作哦」。

(中時電子報)