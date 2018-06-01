台灣第一香開跑 百足真人蜈蚣陣吸睛

2018年06月01日 19:18 中時 莊曜聰

2018台南香科年壓軸好戲，有「台灣第一香」稱號的西港香遶境活動1日正式登場，百餘座神轎、文武陣頭組成的香陣綿延數公里長，香科範圍為台南市西港、佳里、七股、安定及安南等5個區96個部落。（莊曜聰攝）

2018台南香科年的壓軸好戲登場，有「台灣第一香」美譽的西港香香科遶境活動1日正式登場，3天的千歲爺遶境包括台南市西港、佳里、七股、安定及安南等5個區96個部落，參與的神轎有72頂，各式文武陣頭60隊，香陣綿延數公里，所到之處萬人空巷，其中全長138公尺的百足真人蜈蚣陣特別吸睛。

慶安宮主委方一峰表示，西港慶安香科因延續200多年歷史，且保留許多傳統陣頭，兼具文史意義與宗教特色，經文建會指定為國定重要民俗，參與的文武陣頭中，由地方廟宇自行訓練者有33個陣頭，分別是文陣15陣，武陣則有18陣，在全台廟宇醮典中相當罕見。

方一峰說，歷史最久的自練陣頭是西港東竹林的文陣「牛犁陣」，與香科歷史相仿，以傳統農耕場景為觸發靈感；而武陣中以佳里區外渡頭厚德宮宋江陣、烏竹林的金獅陣等傳承最久，操演起來大有武林高手氣勢。

而長達138公尺的百足真人蜈蚣陣是信眾追逐的焦點，蜈蚣陣共有70節，由機動車輛推行，上面載有70位小朋友，號稱「神童」，扮演的腳色從報馬仔到皇帝都有，採世襲制度，有公塭萬安宮及溪埔寮安溪宮周邊70戶人家的孩子擔任，與一般廟宇開放擲筊的方式不同，一度還受到少子化影響。

西港香香陣隊伍將以3天時間繞行96個村莊，沿途民眾都會置放香案祭拜，4日則將在曾文溪畔燒王船，也是醮典的最高潮。

(中時 )