上海公佈55條惠台措施 滬台律師可聯合執業

圖為2017年上海市台資企業協會返台舉辦的徵才博覽會，已經連續辦理兩年，效果良好。（圖／中新社）

友善列印
中時電子報

上海市政府台灣事務辦公室1日下午舉行新聞發佈會，宣佈上海市《關於促進滬台經濟文化交流合作的實施辦法》正式實施。此一規定將讓台胞台企與上海市民企業享同等待遇，重點包括支持台企在上海設立總部與採購、物流中心，台青創業可享補貼與擔保貸款，滬台律師亦可聯合執業等等。

據上海《看看新聞》報導，該惠台政策實施辦法共有55條，其中28條涉及台資企業在上海投資及經濟合作領域給予與本市企業同等待遇，其中包括，上海支持台企在滬設立總部、金融機構、營運中心、採購中心、物流中心；支持台企參加中國國際進口博覽會展示、銷售和採購等。

等同國民待遇 大陸公布31惠台措施
福建推出21條惠台措施

另外27條則關注台胞在大陸學習、創業、就業、生活等方面享受同等待遇。包括台灣專業技術人員來滬可享受與本市居民同等待遇的人才支持政策和職稱評定；台灣青年初創期可享受房租補貼、創業擔保貸款貼息等優惠政策；台胞可參與本市三八紅旗手、勞動模範的評選。

另外，比較特別的是在司法試點方面，上海也跨前一步，允許台灣律所與大陸律所聯營。市台辦新聞發言人王立新解釋說，在律師和仲裁這個領域，給台胞全部開放了，等於台灣律師可以跟上海的律所一起合作執業。

報導說，這一系列的惠台措施都是為了方便台胞在上海學習、創業、就業、生活，進一步深化滬台經濟文化交流合作。

截至目前，上海累計批准台商投資企業12000多家，約佔整個外資項目數13%，吸收合同台資395億美元。

(中時電子報)

河北 公布惠台國民待遇措施

文章來源：上海發佈55條惠台措施 滬台律師可聯合執業

中國反壟斷機構正式立案調查三星…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。