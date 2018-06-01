李劭婕成「女女戀」專門戶 突破尺度在酒吧廁所玩3Ｐ

2018年06月01日 19:07 中時 徐桐炘

李劭婕上演大膽親熱戲。（牽猴子提供）

演員李劭婕因飾演《一把青》中學姊汪影，流露出精湛演技，打開知名度，讓不少觀眾留下深刻印象！李劭婕為備受矚目的實力派女演員，在劇場與影視上皆有作品演出。很有「學姊臉」的李劭婕，在《一把青》、《有一種喜歡》中都受邀演出學姊，彷彿是「學姊代言人」，近期卻開始接二連三有「女女戀」角色找上門。

李劭婕在我城劇場的《日常恋襲曲》中首次與陳培廣導演合作，飾演「深櫃」女同志，在意他人眼光，不敢公開表達自己的戀情，她表示：「雖然曾真的被當作『拉』，但我其實是完全的異性戀，這次親身下去演女同志，才發現在舞台上去愛一個女生，是這種感覺！」為準備演員功課，李劭婕也聽了好多同性戀朋友的感情經驗，獲得不少啟發。

巧合的是，由鄭文堂導演所監製的短片《最適解》也邀請李劭婕飾演女同志，戲中與同性伴侶嘗試人工受孕，但在反覆期待又失敗的打擊下，決定自我放逐的她，去酒吧買醉，甚至在酒吧廁所上演三人行的火辣親熱戲碼，突破李劭婕以往的演出尺度。

李劭婕表示：「開拍前蠻緊張的，但因為對手演員蕭永裕很專業，會先確認親密戲摸到腰、大腿等部位是否可以，給了我很多安全感，所以後來在很放鬆自在的狀態下完成表演。」她迅速進入角色，不過拍攝環境讓親密戲異常「火熱」，因為沒空調、打燈、與工作人員近十個人擠在酒吧小廁所裡，大家都汗如雨下，潮濕悶熱加上廁所的氣味，氣氛很「濕黏」。

(中時 )