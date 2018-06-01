參與工會記者會遭懲處 工會批華航打壓

2018年06月01日 19:27 中時 洪安怡

去年6月23日，台鐵產業工會、北捷產業工會與桃園市空服員職業工會共同召開「運輸業工時大體檢」記者會抗議運輸業勞工過勞，3名華航員工張書元、朱良駿、林馨怡出席活動，結果會後3名勞工遭華航分別祭出記一大過並解僱、記兩大過一小過並解僱、記三大過等處分，讓勞工憤而向勞動部提起不當勞動行為裁決。

去年10月勞動部裁決，認定華航的確有不當勞動行為，但華航仍堅持於去年12月做出朱良駿記一大過兩小過、林馨怡解僱、張書元記一大過兩小過並調任地勤的決定，致使工會再度提起不當勞動行為裁決。

桃園市空服員職業工會控訴華航如同白色恐怖，每當工會為會員爭取權益，無論是戴手套收餐或年終獎金等，事後工會皆遭懲處，管控工會會員於網路的發言，要求刪除留言，更因發行工會刊物遭人力處副總提告等。

依照《工會法》規定，雇主不當勞動行為可開罰3~15萬元，但依據勞動部統計，去年10月至今年5月，華航一共有5件不當勞動行為裁決案，總共因違反17項次，遭罰60萬元，平均違反每項次僅開罰最低標準的3萬元。

桃園市空服員職業工會痛批，華航遭罰金額過低，對比年營收上看1600億元，根本不痛不癢，罰不怕，政府公權力無處伸張，讓勞工權益漸漸被犧牲殆盡。勞動部勞動關係司長王厚偉則呼籲華航，希望能注重勞資關係的重要性，改善與工會溝通，不要再發生不當勞動行為等事件。

(中時 )