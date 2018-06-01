莊凱勛老婆奮戰17小時產子 曬萌兒照：永遠愛你

2018年06月01日 19:18 中時 徐桐炘

莊凱勛升格當爸，開心曬兒子照片。（取材自莊凱勛粉絲專頁）

莊凱勛1日在臉書報喜升格當爸，老婆於早晨產下2人結晶「小Mars」，他表示老婆徹夜抗戰，經歷17個小時的磨難才完成生產，原本老婆想自然產，他也盼能進產房見證人生中重大時刻，未料最後因老婆自然產不順改為剖腹，除了心疼老婆，他也遺憾無法實現全程陪產的願望，「媽媽真的好辛苦，現在生命都得來不易。」

事前保密工作極佳，在公開場合都未宣布老婆有喜一事，莊凱勛在臉書表示，「很抱歉現在才告訴大家。」但看得出他對妻小保護有加，他昨興奮寫下：「歡迎光臨，寶貝啊！謝謝你跟媽咪一起努力。」也感性喊話：「我們不求你有榮華富貴的人生，但求你有一顆良善知足的心，健康硬朗的身。我們永遠愛你。」

全文：

-----歡迎光臨----

寶貝啊，謝謝你跟媽咪一起努力，

經歷了17個小時的磨難來到這個世界，

你的勇氣與第一聲哭號...謝謝你選擇了我們。

猜想著你經歷了幾番累世輪迴，

多少的跋山涉水才來到我們面前。

我們真的很謝謝你。

除了歡迎光臨以外，爸爸必需告訴你，

這個世界有潔白如你的善，當然也有混沌不義的惡。然而，雖然我跟你媽媽賦予你生命，但我們能教會你的，比起這個世界是很有限的。可是我們願意用無限的愛與陪伴來灌溉當你還需要我們時的歲月。

人生很漫長，有時卻也苦短。

這世界有太多的機會給予你大膽的探索，

也等著你犯錯。

要記得勇敢的承擔，並且再次的闊步昂首。

我們不求你有榮華富貴的人生，但求你有一顆良善知足的心，健康硬朗的身。

初次見面，請你多多指教，我們永遠愛你。

---------- 給 小Mars 2018/06/01----------

#很抱歉現在才告訴大家 #媽媽真的好辛苦

#所以生命都來的不易 #徹夜抗戰 #先讓我們好好休息

(中時 )