金門655年「元碑」風化 原狀保存不塗漆

2018年06月01日 19:45 中時 李金生

「元碑」的中、英文解說牌，敘述碑文的內容。（李金生攝）

登太武山「蔡厝古道」的頂端，即為「元碑」矗立地點。（李金生攝）

金管處偕縣文化局和地方文史工作者現地勘查，決定原狀保存。（金管處提供）

矗立於金門蔡厝古道頂端，至今已有655年歷史的「元碑」，字跡風化模糊難辨，地方居民建議塗漆美化。金門國家公園管理處與縣文化局實地勘查後，決定原狀保存，並循法定程序指定為古蹟。

簡稱為元碑的「浯洲場築寨砌路記事碑」是11年前金門文史工作者李秉鈞、陳長志2人登太武山時，在雜草叢生的密林中發現，後來經專家、學者考究先前並未見諸於任何文獻記載，一致認定為台澎金馬地區，目前發現年代最久遠的碑誌。

這方坐落於蔡厝古道頂端，鄰近太武山古剎海印寺，立於元朝至正23年（1363）的石碑，碑文內容記載浯州場司令陳元澤在太武山築寨、舖路之事，落款人還有鹽場僚屬和協助募款、監造者，為見證金門鹽業開發史的實證。

由於元碑歷經歲月更迭，文字已經風化模糊，地方居民屢有比照金門城國定古蹟「文台寶塔」、「虛江嘯臥碣石群」塗漆，讓石刻文字清楚易讀的建議。

金管處日前偕地方文史工作者黃振良、李秉鈞、董森堡和陳自強、林金榮等人，以及金門縣文化局、金門大學現勘，一致認為元碑石刻雖然明顯風化，但歷年來變化程度不大，仍以保持原狀為宜，同時也建議由地區文資法主管機關正式賦予石碑文資身份，並量測場域範圍，循法定程序指定為古蹟，以彰顯它的歷史意義及文化資產價值。

董森堡表示，元碑旁原有林木遮掩，但在2016年「莫蘭蒂」颱風襲境時，側邊相思樹傾倒，鄰近植被也受損，金管處將持續進行林木植被的維護，以減少石碑直接受風日晒。

(中時 )