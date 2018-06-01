北市松山分局「萬安41號演習」協調會 籲請民眾配合人車管制

2018年06月01日 20:07 中時 林郁平

北部地區將於6月4日13時30分至14時，舉行「萬安41號演習」，讓民眾熟悉防空防護要領，增加敵我憂患意識。北市松山警分局特辦理「107年軍民聯合防空萬安41號演習協調會議」，由分局長呂新財親自主持，義警大隊、各里長、學校、飯店業者、公司行號都與會參加，以期民眾能確實配合演習。

警方提醒演習注意事項。(林郁平翻攝)

松山分局表示，轄內有松山機場、捷運站、百貨公司、小巨蛋及松山火車站等重要機關行號，因此在會議中特別撥放北市警察局製作的萬安41號演習微電影，以生動活潑內容告訴民眾配合演習避難。

警方表示，「萬安41號演習」防空警報發放後，所有機關、公司行號、學校及全體民眾應即配合交通管制、疏散避難、熄滅燈火、關閉門窗，在不影響民眾生活作息原則下採預告方式舉行，航空、鐵路及捷運照常運行，但民眾需配合就地演習避難，並以防情傳遞、警報發放、人車疏散、交通管制及戰災救護等實作演練，演習警報發放後，人、車一律按規定接受警察及民防人員指（疏）導，進行防空疏散避難，民眾應配合進入防空避難處所，居家者則應緊閉門窗及實施燈火管制。

警政署民防指揮管制所將於演習當日13時30分，利用與國家災害防救科技中心（NCDR）「災害訊息廣播平台」介接系統，發送簡訊至演習區域內所有3G、4G行動電話，提醒民眾配合演習管制作為及相關事項，並於14時發送演習結束的訊息。

(中時 )