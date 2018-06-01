北市松山分局「萬安41號演習」協調會 籲請民眾配合人車管制

北市松山警分局舉行「萬安41號演習」協調會。(林郁平翻攝)

友善列印
中時

北部地區將於6月4日13時30分至14時，舉行「萬安41號演習」，讓民眾熟悉防空防護要領，增加敵我憂患意識。北市松山警分局特辦理「107年軍民聯合防空萬安41號演習協調會議」，由分局長呂新財親自主持，義警大隊、各里長、學校、飯店業者、公司行號都與會參加，以期民眾能確實配合演習。

警方提醒演習注意事項。(林郁平翻攝)

松山分局表示，轄內有松山機場、捷運站、百貨公司、小巨蛋及松山火車站等重要機關行號，因此在會議中特別撥放北市警察局製作的萬安41號演習微電影，以生動活潑內容告訴民眾配合演習避難。

警方表示，「萬安41號演習」防空警報發放後，所有機關、公司行號、學校及全體民眾應即配合交通管制、疏散避難、熄滅燈火、關閉門窗，在不影響民眾生活作息原則下採預告方式舉行，航空、鐵路及捷運照常運行，但民眾需配合就地演習避難，並以防情傳遞、警報發放、人車疏散、交通管制及戰災救護等實作演練，演習警報發放後，人、車一律按規定接受警察及民防人員指（疏）導，進行防空疏散避難，民眾應配合進入防空避難處所，居家者則應緊閉門窗及實施燈火管制。

警政署民防指揮管制所將於演習當日13時30分，利用與國家災害防救科技中心（NCDR）「災害訊息廣播平台」介接系統，發送簡訊至演習區域內所有3G、4G行動電話，提醒民眾配合演習管制作為及相關事項，並於14時發送演習結束的訊息。

(中時 )

驪歌高唱 北市少年隊加強畢典校… 板橋分屍》不捨妹妹無依漂泊 黃…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。