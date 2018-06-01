摸下巴學周董擺POSE？原來是長白鬍鬚

2018年06月01日 20:07 中時 陳淑娥

國中生長出白鬍鬚罹患白斑症合併白毛症進行治療，圖為示意圖非當事人。（陳淑娥攝）

長相斯文的國中生小華(化名)，發育期間突然左下唇、下巴皮膚變白，後來更長出白鬍鬚，在同儕中顯得與眾不同，備感困惱的他老是將手摸下巴遮掩，開始維持「周董POSE」，就醫後確診為白斑症合併白毛症，最終尋求「自體黑色素顯微移植手術」，不僅恢復膚色也長出黑鬍子。

小華就讀國中時因下巴皮膚突然出現白點且不斷擴大，他為了遮掩下巴白斑，平日下意識用手托下巴遮掩，就像歌手周杰倫口頭禪「唉呦，不錯喔！」姿勢，起初還會跟同學打鬧，後來連鬍鬚都變白了，嚴重困擾了他，經藥物和照光治療都無效。

光田綜合醫院整形外科主任吳文宏指出，白斑症沒有一定發作年紀，不過50%患者多在20歲前發病，正好是年輕人同儕成長、群體生活時期。患者在進行「自體黑色素顯微移植手術」治療，將健康皮膚取出表皮細胞第4層、基底層的黑色素細胞，以精密顯微技術移植到缺乏黑色素細胞白斑部位，因採自體組織細胞移植不會發生排斥。

吳文宏表示，臉部黑色素顯微移植手術精密費時，但完成後黑色素生長較其他身體部位快很多，平均大約6個月逐漸恢復，身體其他部位需1至2年，色差才漸接近，而毛髮由白變黑得2至3年時間。患者小華目前已持續追蹤治療16個月，黑色素穩定生長，再也不用刻意學周董遮下巴了！

(中時 )