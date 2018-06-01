《撲克臉》描繪罕病家庭 男演員猛噴「這個」吃不消

呂承祐（左）。（四喜坊提供）

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呂承祐（右）。（四喜坊提供）
呂承祐舞台劇演出。（四喜坊提供）

新生代演員呂承祐演出改編自真人真事音樂劇《撲克臉》，劇中主角王曉天因出生便罹患罕見的莫比斯症候群，神經因素臉部無法控制，不僅眼睛不能眨、嘴巴更無法閉上，成長的過程中遭受他人異樣眼光。劇作家別具巧思透過不同角度描繪罕病家庭每個成員的心路歷程，強大情感能量讓演員直喊吃不消。

呂承祐提到在揣摩角色的時候，因爲長時間強迫眼睛不能眨，在舞台上要一直滴眼藥水，由於嘴巴不能閉上，讓他唱歌的時候咬字更費力，口水還會忍不住一直噴到對手演員，只能靠聲音表情和肢體動作發揮演技。

為了更進一步詮釋角色，他也在網路搜尋相關影片做功課，觀察他們說話及表達方式，特別安排與故事原型的主角做深度對談，瞭解他成長的心路歷程後，扮演時更能體會深受疾病所苦的不便及負擔，心境上轉折相當複雜。

從《釧兒》音樂劇一路演到現在，呂承祐扮演過失憶喪志的少年、內心矛盾的男男戀，這次扮演具有身體疾病的小孩，他興奮表示，可以更精進演技，真的是當演員最幸福的事。

《撲克臉》2016年高雄首演創下單週完售好成績。即日起至6月3日溫情好評回歸水源劇場，購票請上兩廳院售票系統。

(中時 )

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