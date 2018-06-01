板橋分屍》不捨妹妹無依漂泊 黃家人設置悼念會所

黃家人在新海路設悼念會所供親友悼念。(翻攝臉書)

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中時電子報

台大女畢業生黃奕敏遭男友朱峻穎殺人分屍，黃家人準備哀悼紀念會所，而黃女的哥哥也特地說明，這不是靈堂，是希望妹妹魂魄不會終日漂泊無所依止。

黃家人將在新海路設置悼念會所。(翻攝黃女哥哥臉書)

新北市板橋區國光路發生情殺分屍案，28歲朱峻穎疑似與27歲黃奕敏爭吵後，將黃女殺害後分屍，屍體分成八袋，七袋埋在社區花圃另一左大腿屍袋藏在社區水溝，屍體內臟現在還未找到，而朱男在屍袋被發現後畏罪上吊自殺。

黃奕敏的哥哥不捨妹妹死後身體遭到殘忍對待，神靈無所依，在板橋新海路設置追思悼念會所，希望妹妹可以有安心停留的地方，家人也能給妹妹最後依靠，也將在每日早上10:00-下午6:00讓不捨她的親朋好友能到此悼念。

黃奕敏的家人感情非常深厚，妹妹5/21號失蹤到5/27號被發現的卻是一塊塊的屍體，事隔僅11天，黃家人到現在都難以接受這樣的事實，黃女的哥哥連日都在臉書上懷念妹妹，5/31 貼出家人貼在冰箱上給妹妹的小memo，「妹妹 午餐在冰箱了 水果點心自取吧！」。6/1 貼出雞腿便當盒，表示這是幫妹妹準備便當「這是哥哥第一次親手幫你挑的餐盒，不怎麼辣…..你會吃飽飽的…」。

6/1黃女哥哥在臉書上貼出幫妹妹準備了的雞腿便當照片。(翻攝黃女哥哥臉書)

5/31黃女哥哥在臉書上貼出冰箱上的memo懷念妹妹。(翻攝黃女哥哥臉書)

而網友都鼓勵黃女的哥哥「要記得好好吃飯 這樣妹妹才會無牽掛放心去當美麗天使」、「請保重！」、「這麼貼心的哥哥，妹妹一定很開心的」、「願妹妹一路好走，親人請節哀，堅強的活下去，這是妹妹最希望的事」

(中時電子報)

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