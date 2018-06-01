質疑女童遭寄養保母虐待 親友撒冥紙抗議

2018年06月01日 20:10 中時 譚宇哲

新北市板橋區上月發生疑似保母虐同案，1歲3個月大的女童送醫後命危，女童的黃姓乾媽今天下午3時許帶著女童的洪姓外婆及5名友人到新北市三重區的社會局社福大樓撒冥紙陳情，警方到場後承諾將代為向社會局反映，訊後依汙辱公署罪嫌將黃姓乾媽等7人函送法辦。

社福大樓辦公室也遭人闖入撒冥紙。（譚宇哲翻攝）

警方將黃姓乾媽等7人帶回派出所偵辦。（譚宇哲翻攝）

據了解，女童的父母因毒品案雙雙入獄，日前安置在板橋社會局的寄養保母家，上月13日卻在家中因吃吐司噎到休克送醫，送醫後發現女童額頭、右眼角有多處瘀青，頭部紅腫，甚至肛門還破皮，昏迷指數只有3，目前仍與死神拔河，讓家屬質疑保母虐童。

在獄中服刑的女童媽媽上月寫親筆信給友人哭訴，友人隨即將內容PO在臉書社團「爆料公社」，內容寫道：「醫生跟她說，救活也是腦死或是植物人，這我情何以堪！」更指控「保母和社會局不讓家屬知道當天的警詢筆錄去那裡做的」，希望有人能幫忙問。

警方表示，今天下午3時許，女童乾媽黃女在LINE動態群組貼文，表示要與女童阿嬤一起前往三重區社福大樓去抗議討公道，其他友人看見紛紛趕抵到場聲援，抗議過程中7人手拿冥紙直往新北市社會局社福大樓外廣場撒去，要求該單位派員出面說明未果。

警方獲報後立即出動快打部隊約10名警力到場，依法將7人帶回所內偵辦，訊後依侮辱公署罪嫌函送法辦。

社會局表示，女童吃吐司噎住休克案正由司法調查中，目前女童仍於加護病房持續治療觀察，社工幾乎每天都會聯繫親屬或到院陪伴，為釐清造成原因及責任歸屬，社會局已主動報請檢警單位調查，全案進行調查期間，均有知會女童外婆及親屬。

對於陳抗事件，社會局強調，籲請民眾保持理性，對於嚴重侮辱公署、妨害公務，以及涉及恐嚇的涉案人，將依法提出告訴，以維弱勢民眾、社工人身安全及社會治安。

(中時 )