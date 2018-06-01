「綠酒」佐海鮮滋味一絕！在金橡葡韻感受葡式風情之美

2018年06月01日 20:09 中時 徐力剛

綠酒酸值明顯與生蠔一同品嘗，濃厚大海風味滿溢口中。（圖片提供／王勝凱）

「Vinho Verde D.O.C. Santola／綠珊島白葡萄酒 D.O.C.」酒體色澤金黃，入口可感受綿密氣泡感。（圖片提供／王勝凱）

店內販售葡萄牙花公雞造型用品，深受女性族群喜愛。（圖片提供／王勝凱）

金橡葡韻創辦人施子豪（圖右）與店經理白澍德（圖左）合影。（圖片提供／王勝凱）

傳統西方文化中，「餐」＆「酒」 關係密不可分，食家饕客品嘗主廚精製料理，搭配專業侍酒師推薦美酒，飽滿酒液沿舌尖滑落喉頭，將食材絕美風味表現淋漓盡致。

說到葡萄酒生產國，許多人第一印象想到法國，其實擁有千年釀酒歷史「葡萄牙」更為個中翹楚，葡國西北方鬥羅河谷（DOURO VALLEY）為全球首個法定DOC產區，匯集當地特殊風土氣候、釀酒技術傳承及古老葡萄產區3大特點，造就其不可撼動地位。

與歐洲各國相比，國人對產自葡萄牙酒種較為陌生，葡萄酒達人金橡葡韻創辦人施子豪（KEVIN）分享，葡萄牙比鄰北大西洋而居，擁有豐富自然資源，當地生產「紅酒」果香濃郁順口，酸度與丹寧風味適中，可謂酒中極品;「白酒」初嚐口感明亮清爽、酸值顯著，尾韻可感受到礦物質特有風味。

選擇適合酒款搭餐有畫龍點睛之效，產自鬥羅河谷的「Vinho Verde D.O.C. Santola/綠珊島白葡萄酒 D.O.C.」俗稱綠酒，是搭配海鮮絕佳利器，此款酒年份較輕，酒體色澤金黃透亮，釀造過程自然產生綿密微氣泡充斥酒中，入口酸度刺激味蕾帶出時令海鮮風味，適合搭配螃蟹、生蠔滋味一絕。

另款「Casa Burmester Touriga Nacional D.O.C. Douro 2011/布爾梅國產杜麗加珍藏紅葡萄酒 D.O.C.」表現令人驚艷，有別傳統紅酒丹寧澀味重，深紫色酒體具有濃厚橡木、奶油及香草香味，隨接觸空氣時間愈久，風味逐漸轉變成紫羅蘭花香與莓果風味，愈喝愈順口。

想品嘗道地葡萄牙產葡萄酒，可前往台北內湖「CASA KING OAK 金橡葡韻」一探究竟。葡萄牙語中「CASA」有「家」意涵，寓意每位前來CASA KING OAK的朋友，有回到家的感覺。成立於2017年底的金橡葡韻為原瓶進口葡萄牙葡萄酒大中華總代理，幕後推手為澳門籍老闆施子豪，出生酒商世家的他多年來醉心研究葡萄酒文化，更遠赴葡萄牙酒莊學習新知，希望將葡國葡萄酒特有熱情與活力帶給台灣消費者。

施子豪表示，金橡葡韻致力提供消費者絕佳品飲饗宴，看好台人喜愛高CP值特性，目前店內提供20多種品項酒款，包括紅、白葡萄酒、綠酒、氣泡酒、玫瑰酒/粉紅酒及波特酒等，價位在500至3000多元間，回頭客比例高達9成。

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(中時 )