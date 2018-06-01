響應花博 日本愛媛縣與林佳龍簽署「台中宣言」

2018年06月01日 20:45 中時 盧金足

日本愛媛縣將參與台中花博展出，希望藉此讓更多台灣人認識愛媛這個美麗的地方。（盧金足攝）

日本愛媛縣知事中村時廣率團參加1日在台中舉辦的「2018台日觀光高峰論壇」，昨日並先與市長林佳龍簽署「台中宣言」，響應花博倡議的綠色生產、自然生態及人文生活理念。林佳龍表示，台中與愛媛縣去年締結為友好城市，現在再簽署「台中宣言」，期盼深化雙方觀光、文化等各方面的交流，也歡迎日本朋友參加台中即將舉辦的世界花博。

愛媛縣知事中村時廣昨日與林佳龍共同簽署「台中宣言」，除響應花博理念，愛媛縣更將參與花博國際室內花卉園區展覽，促進兩地民眾的互動交流；另外，去年促成台中與愛媛縣締結友好城市的捷安特公司創辦人劉金標也到場共襄盛舉。

林佳龍感謝劉金標創辦人為台中與愛媛縣牽線，讓兩市能進一步發展友誼關係，台中與愛媛縣均積極推廣自行車等綠色交通工具，對於保護大自然環境有相同的理念，期待持續加深雙方自行車、觀光、文化等各方面的交流。

這次愛媛縣也將參與台中花博展出，希望藉此讓更多台灣人認識愛媛這個美麗的地方；另外，台中提出的「台中宣言」，是希望將花博背後倡議的綠色生產、自然生態及人文生活理念推廣出去，目標邀請100個城市共同簽署，希望共同為人類追求更美好的生活。

愛媛縣知事中村時廣表示，20世紀起人們為了追求科學及經濟發展，犧牲了環境，地球暖化、酸雨等環境問題接續產生。而台中花博則強調自然、永續、綠化，期盼藉由響應台中宣言，讓更多世界各地的朋友們看見環境保護的重要。

劉金標說，他長期以來致力推動自行車文化，就是希望透過自行車等綠色運輸為環境帶來正面助益，而台中宣言倡導的綠色、自然、人文，也強調了環境保護的重要，感謝愛媛縣的支持，也歡迎日本朋友參加台中花博。

市府表示，台中去年在捷安特公司創辦人劉金標的引薦下，與愛媛縣締結為友好城市，奠定雙方交流合作的基礎，這次愛媛縣再響應台中花博，不僅簽署「台中宣言」，並參與展出，將可加深雙方友好情誼。

台中花博主題為「花現GNP」，翻轉過去代表國民生產毛額的Gross National Product，重新定義為Green綠色生產、Nature自然生態、People人文生活，追求綠能生產，促進生態永續，追求科技也擁抱自然，希望藉由「台中宣言」的簽署，強化國際社會之間的合作，彼此連結互助，世界共好共榮。

此外，林佳龍昨日晚間也出席「2018台日觀光高峰論壇」晚宴，歡迎從日本遠道而來參加論壇的朋友。林佳龍表示，台中持續加深與日本的交流，近3年多來已與7個日本城市建立友好協定；台中與日本多個城市也陸續開通班機航點，6月14日更將每週7班直航東京成田機場，希望促進台日觀光發展；另外，台中即將舉辦花博，相信對促進台日觀光也很有幫助，期盼透過花博吸引更多日本旅客造訪台中。

(中時 )