陳怡蓉嫌何潤東XX「小」　反遭譏笑身形胖

張豐豪劇中揹陳怡蓉。（TVBS提供）

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張豐豪劇中揹陳怡蓉。（TVBS提供）
謝承均（右）演反派。（TVBS提供）
謝承均演反派。（TVBS提供）
謝承均演俗辣的壞人。（TVBS提供）

陳怡蓉在TVBS歡樂台《翻牆的記憶》飾演單親媽媽，有一場戲因為體力不支被兒子張豐豪揹起來向外求救，沒想到張豐豪排戲時，揹起那一瞬間腳抖了一下，被笑稱「媽媽太重了」。陳怡蓉不服氣的說：「他比Peter當年好太多了！」讓導演何潤東沒好氣的直接當場摔劇本。

原來多年前何潤東（Peter）曾在偶像劇中公主抱陳怡蓉，陳回憶當時自己還不斷偷偷問對方：「Ｐ哥你還行嗎？Ｐ哥我會很重嗎？」接著邊揣摩何潤東的手抖畫面，邊模仿當年男方口吻：「你不要說話，我叫你不要說話。」接連的爆料讓何潤東氣得牙癢癢地回敬：「你要不要翻出以前的畫面，你看你那時候多胖！」

陳怡蓉除了要扮憔悴，還有被飾演輔導主任的允嵐餵毒，不過吃下的這些藥丸實際上是益生菌，讓陳怡蓉自我解嘲：「拍完這一場我應該會一直拉肚子。」私下她其實超想演充滿反差的輔導主任一角，只因為「很好玩、好變態」。陳怡蓉還觀察何潤東每次看輔導主任的戲，搞笑說：「導演眼神都很興奮、表情都很色。」

在《翻牆的記憶》飾演大反派的謝承均，從來沒演過這麼俗辣的壞人，「比較可惜的是我跟建民哥只對了2天的戲，第1天跟建民哥合作時就感受到他演戲的POWER」。原來汪建民是謝承均小時候的偶像，所以這次演出經驗讓他十分開心。

謝承均更透露，有次與前輩陳美鳳、藍心湄吃飯，藍心湄突然對著他說，「《翻牆的記憶》她每集都看，真心覺得這部戲非常好看」，而且她也覺得謝承均演得太壞了，根本不像演的，是天生就壞！謝承均笑說：「我只是天生長得壞人臉啊。」

《翻牆的記憶》每周六晚上10點，TVBS歡樂台42頻道播出。

(中時 )

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