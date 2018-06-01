救職災窮困勞工 南市府攜5市級總工會贈慰問金

2018年06月01日 20:38 中時 鄭雅文

台南市勞工局與5市級總工會致贈慰問金(台南市勞工局提供)

台南市政府勞工局(6/1)結合5個市級總工會到家住東山區的弱勢勞工家中探視，該名案主因去年工傷意外，導致喪失工作能力經濟困頓，在勞工局接獲案主申請後，於今日與5市級總工會到場致贈慰問金一萬元，讓職災勞工及家屬能暫時獲得幫助，這也是台南市勞工局今年第8位受贈慰問金的案主。

台南市勞工局結合5市級總工會自100年起，視弱勢勞工傷亡狀況給予1到3萬元的補助，今年邁入第7年。台南市勞工局長王鑫基同台南市總公會、大台南總工會、台南市職業總工會，台南市產業總工會，台南市職業工會總工會等5市級總工會到弱勢勞工家中致贈慰問金，給予協助。

去年10月侯姓勞工於工作時遭機械壓傷右腳，雖經治療但仍舊無法返回職場工作，加上雇主未給予職災補助，生活、醫療、住宿費等費用讓案主經濟陷入拮据，僅靠著60多歲的老母從事洗碗工以及向外借貸生活，貧病交迫下，侯姓勞工又將進行開刀治療，所幸台南市府勞工局及5市級總工會給予協助幫助紓困。

台南市勞工局長王鑫基表示，職業災害所導致的傷亡，往往造成罹災勞工及家屬生活上的巨變，職災勞工並面臨身體復原及重返職場等問題，勞工局會指派職災個案管理員提供有關職災法令及權益諮詢等救助。

(中時 )