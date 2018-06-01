救職災窮困勞工 南市府攜5市級總工會贈慰問金

台南市勞工局與5市級總工會致贈慰問金(台南市勞工局提供)

友善列印
中時
台南市勞工局與5市級總工會致贈慰問金(台南市勞工局提供)

台南市政府勞工局(6/1)結合5個市級總工會到家住東山區的弱勢勞工家中探視，該名案主因去年工傷意外，導致喪失工作能力經濟困頓，在勞工局接獲案主申請後，於今日與5市級總工會到場致贈慰問金一萬元，讓職災勞工及家屬能暫時獲得幫助，這也是台南市勞工局今年第8位受贈慰問金的案主。

台南市勞工局結合5市級總工會自100年起，視弱勢勞工傷亡狀況給予1到3萬元的補助，今年邁入第7年。台南市勞工局長王鑫基同台南市總公會、大台南總工會、台南市職業總工會，台南市產業總工會，台南市職業工會總工會等5市級總工會到弱勢勞工家中致贈慰問金，給予協助。

去年10月侯姓勞工於工作時遭機械壓傷右腳，雖經治療但仍舊無法返回職場工作，加上雇主未給予職災補助，生活、醫療、住宿費等費用讓案主經濟陷入拮据，僅靠著60多歲的老母從事洗碗工以及向外借貸生活，貧病交迫下，侯姓勞工又將進行開刀治療，所幸台南市府勞工局及5市級總工會給予協助幫助紓困。

台南市勞工局長王鑫基表示，職業災害所導致的傷亡，往往造成罹災勞工及家屬生活上的巨變，職災勞工並面臨身體復原及重返職場等問題，勞工局會指派職災個案管理員提供有關職災法令及權益諮詢等救助。

(中時 )

「綠酒」佐海鮮滋味一絕！在金橡… 埔心武聖宮創建80年 文史資料館…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。