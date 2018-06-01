埔心武聖宮創建80年 文史資料館揭幕話當年

2018年06月01日 21:29 中時 謝瓊雲

上午正式揭幕啟用的文史資料館位在武聖宮西南側，詳實陳列紀錄了廟宇沿革，彰化縣長魏明谷(左二)在廟方人員導覽下參觀。(謝瓊雲攝)

永靖鄉長詹木根早年曾在埔心鄉公所擔任六年村里幹事，對於武聖宮國義堂相當懷念。(謝瓊雲攝)

廟埕前的噴水池近十數年來已經圍起來，池水也因優養化無法飲用。(謝瓊雲攝)

師大美術系教授施並錫以畫筆重現當年飲仙水的盛況，並大方贈與廟方文史館收藏，成為武聖宮文史資料館的開館揭幕大禮。(謝瓊雲攝)

埔心鄉長張乘瑜(右起)、彰化縣長魏明谷在武聖宮副董事長謝榮治導覽下參觀剛揭幕的文史館。(謝瓊雲攝)

彰化縣埔心鄉武聖宮1日慶祝創廟80周年，新成立的文史館同步揭牌，館內詳實記錄廟宇沿革，師大美術系教授施並錫還以畫重現當年鄉民早晨爭飲仙水的狀況，贈與館方收藏，彌補未有影像紀錄傳奇事蹟的缺憾。

武聖宮肇基1939年，由員林警化堂分香在埔心最大聚落的東門村陳家祖厝設立國義堂，主祀關聖帝君、孚佑帝君、司命真君三尊神像，1959年改建南方式山川式宮殿、正式更名武聖宮，因全殿木造結構蛀蝕嚴重，1983年重建完成現今宏偉三層樓高的北方式宮殿。

文史館籌備主委謝榮治說，日據時期就曾有日本僧侶來武聖宮參與法會，他父親謝謀擔任堂主兼董事長30年來深耕宮務、充滿使命感，為武聖宮保留許多完整史料。

相傳1963年某日元始天尊曾降旨指示後，每天大清早就開始有許多鄉民排隊到廟前噴水池，空腹飲用噴泉水，不少村人每天清早都喝三、五碗，自覺越喝身體越健康，因此最高曾有數百人清晨齊聚廟埕水池前，一時蔚為奇觀。

謝榮治說，他們父子二人都喜歡攝影，幾十年來的攝影作品中，卻完全找不著「鄉民飲仙水」活動相關影像記錄，好友施並錫得知後，參考文獻資料、發揮美術專才，重現當年盛況，並贈予文史館館藏，成為最佳的開館大禮。

武聖宮董事長張明禮指出，這次是武聖宮國義堂80週年慶暨文史資料館成立揭幕活動，並得神祈指示設立文史資料館，將武聖宮有史以來流傳下來的各項文史資料加以整理，陳列於文史資料館展出，歡迎大家前往參觀。

(中時 )