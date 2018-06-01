鄭茵聲連劈兩男 害羞自爆「初體驗」

2018年06月01日 20:34 中時 洪秀瑛

孟耿如和Duncan頻撞到臉。（東森提供）

鄭茵聲作勢強吻利晴天。（東森提供）

利晴天被保鮮膜包著臉。（東森提供）

鄭茵聲被姜康哲親臉頰很害羞。（東森提供）

台視、東森《高塔公主》孟耿如與Duncan的感情發展一直是討論熱點，這周播出兩人受困電梯的驚魂記，也讓觀眾熱議。孟耿如笑說，還好是拍戲有做好保護措施，但劇組為呈現電梯故障真實晃動感，也下足苦功。「為了像真的故障震動一樣，現場大家一起晃動其實超好笑的，我看攝影師扛著攝影機一起跳的樣子，都要努力忍住才能不笑場」。

戲裡Duncan為保護孟耿如，一把將她擁入懷中，現實卻是孟耿如的頭不斷撞到他的臉，讓Duncan開玩笑一直喊痛。孟耿如說「我額頭一直撞到他的顴骨，看他的表情都可以感覺到很痛。我還笑說還好你的臉是真的，所以撞了沒事」。Duncan立刻打趣回「妳確定是真的嗎」？兩人毫無形象的鬥嘴畫面也讓全劇組笑翻。

鄭茵聲不斷跟小鮮肉一直有親密接觸，劇中一場被姜康哲公主抱的戲，姜康哲毫不費力的來回抱她好多次，讓全場直呼他超Ｍan。兩人還被加碼要抱著轉圈親額頭，讓她瞬間害羞。但浪漫轉圈的橋段卻超搞笑，用音樂劇版的姿勢超浮誇轉圈令全場大爆笑，鄭茵聲也笑說這是她第一次有感情線發展。

除了跟姜康哲發展感情線，茵聲竟然還肖想拿著保鮮膜要跟利晴天上演「安全之吻」！利晴天笑說其實根本不是安全之吻，而是綜藝節目裡用保鮮膜壓臉的搞笑版，他甚至被壓到臉都變形連妝也花了。 利晴天自爆真的從小被強吻到大，「我還真的跟邵齊很像，只是親我的都是我媽，但也讓我現在拍吻戲都能臨危不亂」。

台視每周六晚間十點，東森綜合台每周日晚間十點《高塔公主》。

(中時 )