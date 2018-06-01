藍新竹縣長全民調取消 吳敦義：依據「中常會決議來做事情」

前台北縣長周錫瑋今（1日）晚間6時許舉辦農漁會感恩餐敘。（葉書宏攝）

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前台北縣長周錫瑋今（1日）晚間6時許舉辦農漁會感恩餐敘。（葉書宏攝）
前台北縣長周錫瑋今（1日）晚間6時許舉辦農漁會感恩餐敘。（葉書宏攝）

國民黨撤銷新竹縣長選舉「全民調」的決議，改由黨中央提名協調小組研訂策略，國民黨主席吳敦義今（1日）晚間表示，中常委提臨時動議一致通過，人選目前還言之過早，依據「中常會決議來做事情」。

周錫瑋今（1日）晚間6時許舉辦農漁會感恩餐敘，吳敦義、新北市長朱立倫、新北市議會議長蔣根煌、立委林德福、新北市長參選人侯友宜、國民黨新北市黨部主委李乾龍、市議員陳鴻源、連斐璠、陳儀君等出席與會。

媒體關心撤銷新竹縣長選舉「全民調」的決議，對此，吳敦義指出，本周三有十多位中常委提臨時動議，共有22位中常委出席，全部一致通過，基於有些縣市不宜用「全民調」方式處理。

吳敦義強調，已責成中央黨部組成中央輔選小組，親自到新竹縣與縣政府、縣議會、縣黨部、鄉鎮市長、各鄉鎮市民代表會溝通，廣泛聽取意見，也希望依據中常會通過的方式。

吳敦義表示，選擇最適當、最忠於國民黨、最有機會勝選的人選來代表國民黨參選，人選目前還言之過早，已經去過一次，還會有第二次溝通，要爭取完美勝選，依據「中常會決議來做事情」。

(中時 )

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