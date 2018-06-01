許魏洲自曝個性像貓 人生受「她」影響最大

2018年06月01日 21:01 中時 洪秀瑛

許魏洲。（《Bella儂儂》提供）

許魏洲。（《Bella儂儂》提供）

2016年因演BL劇《上癮》「白洛因」角色一夕暴紅的大陸演員許魏洲，當時僅21歲，兩年後，已然成為華語新生代男星的搶手貨，演戲、出唱片，甚至接下國際精品的形象代言。

他接受6月號《Bella儂儂》專訪，提到自己個性有些像貓，喜歡一個人安靜的待著；第一次寫歌，是為了送給自己心儀的女生；他還聊到最愛的外婆、一直支持他的白粥們（粉絲），所有內容都在封面故事。

人氣急速竄昇的他不急著猛攻戲劇市場，反而從音樂出發，接連出了兩張專輯，2016年的《光Light》以及去年發行的《The Time》，並且在專輯裡都加入了自己的創作。

他分享寫歌的習慣和靈感來源，表示第一次寫歌是用吉他創作，在初中二年級時，寫了一首情歌給心儀的女生。創作的時候都是突然有靈感，會先把它記錄下來，之後在家裡再慢慢的把它編出來。

高中時就曾和朋友組過兩支樂隊，如今做的音樂和當時相比有什麼不同嗎？最想做什麼類型的音樂？他說，以前還是在摸索音樂風格的狀態，當時只是覺得搖滾很爽、很酷，後來慢慢找到風格時，變成了一支金屬樂隊。到了現在，做比較多流行音樂，但把搖滾也融入進去，希望把搖滾元素帶入歌曲中，讓更多人知道這些東西，傳達自己的音樂理念。另外，之前的專輯就有一些Rap或嘻哈、EDM的元素，多嘗試是好的。

他從小和外婆一起長大，覺得外婆對他影響最大的是為人處世，「外婆是一個特別不喜歡欠人情的人，所以我也是；外婆是個特別愛乾淨的人，我也是，但沒有到很嚴重，没有到那種手上都要拿酒精擦的程度啦！外婆一直都很支持我所有工作和演出，在她心裡就是要我健健康康、開開心心的就好，下週的曼谷演唱會外婆也會來」。

最近他正拍電視劇《我不能戀愛的女朋友》，他說這次演出一位電視製作人，比較完美主義、又很挑剔，跟他自己非常不一樣。「我是一個比較像貓一樣的人，喜歡一個人安靜待著」。

(中時 )