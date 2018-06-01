呂秀蓮退黨後的下一步？網友一致建議……

2018年06月01日 21:13 中時電子報 王家禕

前副總統呂秀蓮昨晚正式與民進黨分手說「Bye Bye」，有政論節目立刻舉辦電話、網路投票，讓網友一同來建議呂秀蓮的下一步。沒想到，網友們的看法一致，一面倒認為呂秀蓮退黨後，應該去做「這件事」！

前副總統呂秀蓮日前參訪馬來西亞時，疑似不滿民進黨內確定提名姚文智參選台北市長，在群組內拋出震撼彈，表明「道不同，不相為謀」，向民進黨說「Bye Bye」；昨日晚間返台，更明確表示：「從昨天晚上開始，民進黨就跟我沒有關係了」，正式與民進黨劃清關係。

對此，民進黨內意見分歧，一派認為應該慰留，另一派則相當不客氣，直接切割。民進黨團幹事長何欣純認為是一時情緒，希望能三思；立委黃偉哲說，希望能留在黨內打拚；立委鄭寶清也表示，希望蔡英文能慰留，也盼呂秀蓮「慎重考慮，回心轉意」。立委段宜康則稱，「她本來就是政黨的邊緣人」。

呂秀蓮與民進黨劃清界線，也引來外界關注，她的下一步是否就要「脫黨選台北市長」？呂秀蓮態度保留，稱自己的心念沒改變，未來不排除任何可能。陳水扁也在臉書加碼爆料，在數月前曾被她告知：「不排除以獨立人士身分參選」。

民視政論節目《政經看民視 民視看正晶》在今晚的節目中，進行電話、網路投票，讓網友一同來建議呂秀蓮退黨後的下一步該如何走？結果，網友一面倒認為呂秀蓮應該去做「慈善公益」，以648票遠遠勝過「下任總統」的157票，以及「選黨主席」的97票，而呂秀蓮心之所向的「台北市長」，至始至終都落居最後，僅有36票。呂秀蓮若真的想「脫黨選台北市長」，恐怕還要慎重考慮！

(中時電子報)