扶輪社捐車體 要讓星兒咖啡四處飄香

2018年06月01日 21:46 中時 葉書宏

臺銀人壽董事長劉玉枝〈中〉表示將協助。（葉書宏翻攝）

臺灣金控董事長呂桔誠〈左〉品嘗星兒咖啡比出讚。（葉書宏翻攝）

由新北市蘆洲扶輪社捐贈車體，臺灣金控、臺銀人壽和凌特國際股份有限公司、三重仁馨診所、證劵櫃檯買賣中心等企業贊助設備，新北市第1輛「星兒慢啡天使行動咖啡餐車」1日正式成軍上路，未來將由俗稱「星兒」的自閉症學員開著行動咖啡餐車深入社區大街小巷或景點，現場煮咖啡販售，民眾在品嘗咖啡香時，也可以感受到公益社團和企業扶植身障朋友的濃濃人情味。

新北市自閉症服務協進會理事長江明性表示，新北市自閉症患者有3千多人，非常感謝新北市政府的支持，從102年起就陸續補助協會、委託協會成立星悅小站、星樂小站等身障者小型作業所，以及星安日照中心，讓星兒在社區學習自立生活，以及陶冶技藝，以便早日融入社會或職場。

江明性說，臺灣金控及臺銀人壽於去年幫助協會推動星兒慢啡天使計畫，最初從耳掛式咖啡包製作開始，成立「星兒慢啡天使STARFFEE」，並正式註冊品牌及Logo，後來又蒙蘆洲扶輪社捐贈車體，加上凌特國際公司、三重仁馨診所、證劵櫃檯買賣中心等贊助咖啡機、發電機設備經費，終於讓「星兒慢啡天使行動咖啡餐車」能正式上路。

臺灣金控董事長呂桔誠表示，「星兒」只是想法多了點，因此行動較慢，但終究能飛翔起來，他非常高興能參與「星兒慢啡天使STARFFEE」計畫，希望孩子們能展現所學習的能力。臺銀人壽董事長劉玉枝則表示，將來會協助行動咖啡餐車在雙北臺銀各分行據點販賣，也會鼓勵同仁和客戶多多捧場。

新北市政府社會局副局長林昭文到場表示，市府持續設立小作所及日照中心，不僅照顧身障朋友，也透過小作所等職業陶冶、技藝訓練等，讓身障朋友擁有釣竿，能夠自行釣魚，非常感謝民間企業及社團的大力贊助，讓星兒能夠學習自立生活，希望未來能在街頭看見星兒賣咖啡的身影，市府也會持續協助在各重要景點提供星兒行動咖啡餐車駐點。

在呂桔誠、劉玉枝、江明性、林昭文、凌特國際公司董事長王輔慶、總經理王輔民、仁馨診所院長夫人陳采鈴及證券櫃買中心協理吳靜娟等人共同揭幕下，「星兒慢啡天使行動咖啡餐車」在臺銀總行門口正式亮相，星兒詩詩、亭亭、薇薇等人現場調製拿鐵及黑咖啡，眾人祝福慢啡天使咖啡能四處飄香。

(中時 )