Hebe最大滿足「回歸平凡人生活」

2018年06月01日 21:18 中時 洪秀瑛

田馥甄。（ Marie Claire美麗佳人提供）

田馥甄。（ Marie Claire美麗佳人提供）

田馥甄（Hebe）接受《 Marie Claire美麗佳人》專訪，提到自己不喜歡被「另眼相看」，從鎂光燈聚焦的舞台打卡之後，最大的滿足就是回歸平凡人的生活，關於這點，她有著嚴肅的堅持，「不唱歌不當藝人的時候，完全不希望被關注，我的生活和大家沒有什麼兩樣，下了班之後，我就是爸媽的女兒，朋友的朋友，大部分的時間都待在家追劇、看書、聽音樂，老實說就是宅，很無趣，沒有什麼特別的。但我覺得這就是生活，人生不可能總是時時刻刻都很精彩，再說現在這個年紀，安穩的狀態才是我最想要的。」

前幾個月剛過生日，女人30的輕熟階段，牡羊座的Hebe 如今走過一半，漸漸也希望把更多的時間留給生活以及家人，「這兩年過生日，很多朋友都想約我聚會，大肆慶祝，當然除了好姐妹之外，我都會盡量回家和家人一起過，因為我覺得生日的時候最該感謝的就是媽媽，如果沒有她就不會有我，我很感謝她讓我來到這個世界上，然後我們就會去爬山，很健康的一家人，很平凡的生日行程。可能未來三、五年之後，工作慢慢減量，會花更多的時間去陪家人，多盡一些為人子女的孝道，不想等到來不及了，才後悔自己做得太少。」

(中時 )