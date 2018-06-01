吳音寧也送禮給北市府 柯文哲一旁聽到尷尬驚呼「天啊」

2018年06月01日 21:28 中時電子報 林毅

國民黨議員陳重文今天質詢火力全開 (圖／影片截圖)

事發畫面在影片約15:30秒處 (影音來源：中時電子報)

今日台北市議會的市政總質詢，國民黨議員陳重文火力全開重炮抨擊北農總經理吳音寧，質疑她濫用業務推廣費，吳音寧坦承業務推廣費也有用在北市府時，一旁的柯文哲聽到後非常驚訝，忍不住直呼：「天啊」。

陳重文今日有備而來，猛攻吳音寧上任後，北農每個月的「業務推廣費」，他質疑一個月30萬、吳音寧上任9個月高達270萬元的這筆費用全被挪用去替民進黨綁樁，不僅送了各種水果禮盒、茶葉等給「貴賓」，其中甚至買了60瓶皇家禮炮送給民進黨台北市黨部辦黨慶。

陳重文隨即轉問柯文哲，問說：「市長，你有在這些『貴賓』裡面嗎？」，柯文哲回說：「這個怎麼用我真不知道」，陳重文不久後再度問說：「市長，吳音寧是在幫民進黨，不是幫你綁樁，我查下去，貴賓名單不會出現柯文哲三字吧」，柯文哲回答：「不會啦」，接著轉頭向吳音寧確認，想不到吳音寧點頭說有，讓柯文哲當場嘴巴張大說：「市長室也有哦？天啊」，尷尬不已。

吳音寧事後解釋，送禮的「貴賓」並不單是指一個人，包括農民團體也都是貴賓名單，但隨即被陳重文反擊，質問為何不把名字直接寫出來就好，一個月過去細項跟公文都還生不出來。

(中時電子報)