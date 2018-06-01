南北韓高級別會談敲定後續會談時程

2018年06月01日 22:30 中時 諶悠文

南北韓高官今天在板門店和平之家舉行高階會談，決定14日在板門店統一閣舉行將軍級會談、18日在板門店召開體育會談、22日在北韓金剛山舉行紅十字會談。

南韓統一部一名官員表示，南北韓高階會談後發表新聞稿，就落實4月27日《板門店宣言》的南北韓後續工作會談做出上述決定。

南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩4月27日在板門店會談，會後發布板門店宣言。韓聯社報導，本月14日在板門店北韓一側統一閣舉行南北韓將軍級軍事會談，將磋商紓緩南北韓間軍事緊張情勢等問題；18日在板門店南韓一側和平之家召開南北韓體育會談，將討論雙方共同參與2018年8月亞運事宜；22日在北韓金剛山舉行南北韓紅十字會談，將討論8月15日朝鮮半島光復節，分隔在南北韓兩地的離散家屬重逢團圓的事宜。

南北韓雙方還同意盡早在北韓開城工業園區內設置南北韓共同聯絡辦公室，對於615宣言南北韓共同紀念活動的舉辦，將透過交換文件繼續磋商。

今天上午10點起，南北韓代表在板門店和平之家舉行兩韓高階會談，討論合辦615宣言紀念活動和在開城設立聯絡事務所等事宜。南韓代表團由統一部長趙明均擔任首席代表，成員包括國土交通部第2次官（副部長）金正烈、文化體育觀光部第2次官盧泰剛、統一部統一政策室長金南中、國務總理室審議官安文顯（音）。

北韓代表團由祖國和平統一委員會委員長李善權、鐵道省副相金潤革、體育省副相元吉宇、祖國和平統一委員會副委員長朴勇一、民族經濟合作委員會副委員長朴明哲5人組成。

(中時 )