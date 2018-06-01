《綜藝玩很大》200集 Janet、浩子、阿達驚險玩跳水

2018年06月01日 21:44 旺報 廖慧娟

中視周六晚間10點播出的《綜藝玩很大》，本週六（6月2日）邁入第200集，劇組前往高雄錄影，特別邀請「浩角翔起」的浩子、剛為人母的活力女神Janet謝怡芬、楊子儀、阿達、丫頭詹子晴、聰明伶俐的ALBEE、大霈（李霈瑜）以及黃豪平參加這集特別企畫。

浩子表示，這次錄影最累就是蓮池潭跳水：「跳彈簧氣墊，然後還要讓隊友彈出去、翻滾！但那一定要先練、不然腳先碰到的話一定受傷。」所以一開始大家都需教練指導先練習：「但沒想那個高度跳水是一種『炸裂』的感覺！背部像是被狠狠地『啪』或揍了一拳，就像是被巨人的手拍在你背部那樣、超痛！」

浩子還一邊狂笑，一邊大爆阿達的糗事：「阿達下去的時候是屁股正面朝下，蓮池潭的水就這樣灌進他的屁屁裡，然後那天晚上一直到凌晨3點，KID回到房間，看到阿達還直挺挺地坐在床頭。所以……他應該是……總之這是我覺得最累且最恐怖的關卡了！」

阿達跳完水，就直喊屁屁超痛：「跳水真的太恐怖了！有一點像是要用屁股坐到墊子上的姿勢往前跳……因為我真的很怕、所以就拳頭握很緊、但屁股放很鬆！所以我就是在『括約肌放很鬆』的狀況下坐到水裡，啊！非～常～地～痛～」，

Janet則透露，錄跳水任務時，有些擔心：「這次上《綜藝玩很大》，其實讓我覺得自己身體狀況跟以往真的有差別、生完小孩體力變比較弱，加上左肩受傷動作有些限制……以前跳水都不會想太多，但現在會多少考慮到小孩……萬一出事怎麼辦？所以就會想很多、想到小孩、前面就會頓了一下、會擔心自己萬一受傷怎麼辦？」但也坦承，不太喜歡、也不習慣自己這樣的變化。

(旺報 )