《綜藝玩很大》200集 Janet、浩子、阿達驚險玩跳水

《綜藝玩很大》200集，邀浩子、Janet、楊子儀、阿達、丫頭詹子晴、ALBEE、大霈、黃豪平高雄出任務。（中視提供）

友善列印
旺報

中視周六晚間10點播出的《綜藝玩很大》，本週六（6月2日）邁入第200集，劇組前往高雄錄影，特別邀請「浩角翔起」的浩子、剛為人母的活力女神Janet謝怡芬、楊子儀、阿達、丫頭詹子晴、聰明伶俐的ALBEE、大霈（李霈瑜）以及黃豪平參加這集特別企畫。

浩子表示，這次錄影最累就是蓮池潭跳水：「跳彈簧氣墊，然後還要讓隊友彈出去、翻滾！但那一定要先練、不然腳先碰到的話一定受傷。」所以一開始大家都需教練指導先練習：「但沒想那個高度跳水是一種『炸裂』的感覺！背部像是被狠狠地『啪』或揍了一拳，就像是被巨人的手拍在你背部那樣、超痛！」

浩子還一邊狂笑，一邊大爆阿達的糗事：「阿達下去的時候是屁股正面朝下，蓮池潭的水就這樣灌進他的屁屁裡，然後那天晚上一直到凌晨3點，KID回到房間，看到阿達還直挺挺地坐在床頭。所以……他應該是……總之這是我覺得最累且最恐怖的關卡了！」

阿達跳完水，就直喊屁屁超痛：「跳水真的太恐怖了！有一點像是要用屁股坐到墊子上的姿勢往前跳……因為我真的很怕、所以就拳頭握很緊、但屁股放很鬆！所以我就是在『括約肌放很鬆』的狀況下坐到水裡，啊！非～常～地～痛～」，

Janet則透露，錄跳水任務時，有些擔心：「這次上《綜藝玩很大》，其實讓我覺得自己身體狀況跟以往真的有差別、生完小孩體力變比較弱，加上左肩受傷動作有些限制……以前跳水都不會想太多，但現在會多少考慮到小孩……萬一出事怎麼辦？所以就會想很多、想到小孩、前面就會頓了一下、會擔心自己萬一受傷怎麼辦？」但也坦承，不太喜歡、也不習慣自己這樣的變化。

(旺報 )

小S開通小紅書帳號 成為時尚美妝… 7.77逼近中！金援海地45億 謝和…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。