7.77逼近中！金援海地45億 謝和弦：國父都從睡夢中醒了

繼館長後，謝和弦痛批金援海地45億一事。(取自謝和弦臉書)

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中時電子報
歌手謝和弦。(本報系資料照)

海地總統摩依士日前抵台訪問總統蔡英文，隨後就傳出我方已允諾提供45億幫助海地發展，消息傳出不僅「館長」陳之漢痛批：「45億！官員們救救台灣好不好？把錢用於台灣人民可以嗎？」歌手謝和弦（R-chord）今日也在社群網站諷刺寫下：「國父孫中山都從睡夢中醒了，他的中華民國被智障都搞砸了。」

蔡英文執政滿2周年，人氣直直落，有網路平台用大數據分析，僅有7.77%的網友對小瑛執政持正面評價。如今又傳出政府將金援海地45億，歌手謝和弦也不禁在社群網站開酸：「45億借出去的同時，也宣告黨派時代的結束，壓垮臺灣年輕人的最後一根稻草，謝謝蔡英文，雖然她也只是顆棋子。」

謝和弦說，原來台灣人的命這麼不值錢，出國旅遊不會去的國家才值得大愛金援資助，都不知有多少台灣人在吃土，「還好臺灣人很能吃苦，自己選的文青部落客，自己吞。」

謝和弦一席話引來不少網友含淚按讚，「海地用錢發電，台灣用愛發電。台灣人加班賺錢繳稅，讓政府花錢去外地好好的做功德，蒸蚌呢」、「她這兩年的政績只能用罄竹難書來形容」，「7.7酸民網軍正在靠近，阿扣準備好收錢」，但也有人持不同意見「45億是借貸不是捐款，何況外交的預算跟內政是分開的，就算今天沒借這45億也不可能用在內政上」，只是謝和弦就中肯回應：「借完就斷交了。」

(中時電子報)

文章來源：謝和弦fb 國父孫中山都從睡夢中醒了

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