吃荔枝卻被斷定是酒駕 專家教你該怎麼辦

2018年06月01日 21:57 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

又到了荔枝盛產的季節，一顆顆渾圓飽滿、香甜欲滴，讓人忍不住一口接一口。但最近網路流傳一支影片，一位員警測試接連吃了3顆荔枝後酒測，沒想到酒測器竟亮起紅燈，還提醒「對不起，您喝酒了」，讓不少民眾相當驚訝，擔心吃完荔枝真的會變成酒駕嗎？農民也怕如果屬實，恐怕會衝擊玉荷包的銷量。

這位員警後來也接受媒體採訪，重新測試了一次，酒精濃度確實顯示為0.02mg/dL，但員警表示，這樣的濃度相當微量，而且漱口後就不會檢測出酒精反應。

其他水果像是葡萄，也可能因為含有單糖，經過微生物作用後發酵，產生酒精反應。圖片來源：pixabay

《含單糖＋酵母 食物發酵起酒精反應》

其實不只是荔枝，只要含糖量較高、而且表面有酵母等微生物的水果或食物，都容易發酵、產生酒精反應，台北醫學大學保健營養學系教授陳俊榮說：由於成熟的荔枝含有很多單糖類，只要靜置常溫下1～2天，經過酵母發酵，就會轉換成酒精。

葡萄等其他水果也有類似的作用，表層的酵母經過一段時間也會輕微發酵，所以釀葡萄酒時不需要再加酵母，這也是為何有時吃荔枝或葡萄時，會感覺帶有一點酒味的原因。而其他天然水果或多或少都有這樣的化學反應，差別只在於含量多寡。

此外，製作麵包或饅頭時，若添加單糖，再經過發酵過程，也可能測出酒精反應，吃起來或放久了也可能帶有一些酒味。陳俊榮解釋，酵母只會利用單糖轉化為酒精，雖然澱粉中含有的單糖類較少，無法被水解為葡萄糖去發酵，但一般發酵食品只要添加單糖，就能讓酵母利用並產生酒精。

吃荔枝產生的酒精反應只要漱口後就測不出來。圖片來源：shutterstock

《酒精濃度極微量 漱口、吞嚥後測不出》

但是吃了荔枝後，真的就不能開車了嗎？專家請民眾不必太恐慌。 陳俊榮說，這些天然食物經過微生物作用產生的酒精非常微量，只是殘留在口腔黏膜中，呼氣酒測時才會偵測到，但只要漱口或多做吞嚥的動作，就不會再測出酒精反應。而真正飲酒的酒精是被身體吸收後進入血液中，即使過了6小時還是會有酒精反應，呼氣或血液中也可以被測得到。 林口長庚醫院毒物科主任顏宗海也表示，某些水果確實可能導致酒測呈陽性反應，而非「偽陽性反應」，但濃度相當微量，真正的飲酒才會有高濃度的酒精反應。

《勿空腹吃荔枝 一次5顆為限》

雖然吃荔枝不用擔心酒駕問題，但享受甜美多汁的荔枝時，還是有些地方要注意。

《康健》曾訪問的中國醫藥大學北港附設醫院中醫師楊淑媚指出，荔枝含糖量過高，不但會刺激胃酸分泌，空腹食用還會因為肝臟的轉化酶來不及將水果中的果糖轉換為葡萄糖，而導致體內糖份突然飆升，可能引起頭暈目眩。

中國醫藥大學北港附設醫院內科醫療部部長蔡昆道也曾在《康健》的訪問中表示，荔枝是溫熱性的水果，具有溫中、散寒、助陽的功能，可用來治療寒症，如怕冷、腹瀉、面蒼白。但因為糖分高、不容易消化，「一次應以5顆為限」。

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(中時電子報)