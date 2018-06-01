5Ｇ準備搶先美！中國商用進度名列第一

2018年06月01日 22:18 中時電子報 何宜玲

日前，中國、日本和韓國在東京召開了第6屆中日韓通訊部長會議，3國針對5Ｇ寬頻商用化事宜展開談判合作，未來將共享實驗成果，預估2019-2020年左右，將讓5G實現商用化。

今年4月中，美國無線協會CTIA發布的《5G全球競爭》報告中指出，中國的5G商用進度目前名列第一，美國在5G整體準備進度上，仍落後中國。

儘管中國在部署4G時落後全球各地區，但是2019年就會開始推出5G，屆時技術發展最大的轉變就是中國。

根據《界面新聞》報導，中國、日本和韓國是當今5Ｇ技術領先的3個國家。日本計劃在2020年東京奧運會就開始使用5G，提供熱點。韓國的5G發展總體規劃，決定在2020年全面推出5G商用服務。

中國電信公司則預計今年開始進行5G試驗，預定明年開始商用，2020年正式商用服務。

《日本經濟新聞》報導說，中國三大電信商打算在2020年前投資3000億，建立新一代的5G通信網。中國移動公司打算今年開始在部分地區推行商用化，明年便將4G基地台改成5G使用。

報導還說，如果技術標準在全球統一，那麼5G的新興商業模式就會更容易確立。而一旦統一的5G標準經過認可和頒布後，全球廠商都必須按照標準來進行設備生產、組網和終端接入。但這套標準下的專利權卻只掌握在少數廠商手中，因此其他公司都需要向核心專利的廠商取得專利許可。

目前，美國高通公司就有15%的5G專利，芬蘭的諾基亞佔有11%。中國在5G研發上的地位也有所變化。截至去年初為止，1450項5G重要專利中，10%為中國佔有。

美國自2017年就開始積極摸索5G，其中Verizon電信公司預定今年下半年就會開始部署進入商用，而歐盟則預計今年開始商用試驗，啟動商用時間則要到2020年以後。

(中時電子報)