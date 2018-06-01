王貞治為同居10年負責 與小18歲女友登記結婚

2018年06月01日 22:11 中時 黃菁菁

旅日棒球名人、日本職棒福岡軟銀鷹球團會長王貞治1日透過球團公布自身再婚的喜訊。今年剛滿78歲的王貞治娶的是與他同居10年，今年60歲的一般女性。 他在福岡受訪時表示，要負起男人的責任，彼此照應、和睦地共度此生。

王貞治1日在福岡巨蛋接受日媒採訪時，臉上洋溢著幸福的笑容表示，「住在一起10年了，受她10年的照顧，想好好地給她個交待。我除了棒球，什麼都不行，她透各種形式支持我。今後年齡越大，身體越衰退，兩人決定相互扶持，一起活下去，故決定入籍。身為男人是有責任的，希望彼此關照身體，感情和睦地一起走下去。」

有關選擇5月30日登記結婚的理由，王貞治表示，「很偶然的，雖然送件了幾次，都被說資料不齊全」、「30日再去時，心想會不會又不行，結果突然被告知這次可以受理，所以並不是特意選日子的。」

至於求婚的情形，王貞治表示，「當我說：『結婚吧』，她非常高興，應該會比現在還更加支持我吧。」

王貞治1日透過球團以書面向媒體表示，「已與這10年來一起生活的一般女性入籍結婚。今後想兩人一起過充實的每一天，希望大家溫情守護。在球季中報告私事，深感抱歉。」

今年78歲的王貞治上一段婚姻是在1966年與恭子夫人結婚，2001年10月恭子因胃癌病逝，王貞治與恭子鶼鰈情深，喪偶至今仍保持單身。

王貞治2006年因胃癌接受胃摘除的手術治療，這次登記結婚的就是當時一直陪在身邊照顧他的女性。2009年9月《FLASH》雜誌報導，王貞治與福岡中洲高級料亭的美女女將同居，當時他本人也承認，兩人於2009年開始同居。

《FRIDAY》雜誌2015年11月報導，王貞治從東京搬到福岡是因為福岡的女友，她長得像前防衛大臣稻田朋美，但王貞治的次女王理惠不贊成兩人結婚，王貞治曾向周邊的人透露，他打算登記結婚。

王貞治5月20日剛過78歲生日，5月30日便登記結婚。王理惠這次則透過經紀公司表示，「對於父親的入籍由衷的感到高興。」、「和對方經常一起吃飯，感情也會好，很感謝她一直支持我父親。今後希望兩人每天都面帶笑容地幸福生活。」

(中時 )