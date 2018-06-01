被抖音控告索賠百萬 騰訊反控今日頭條索賠1元

2018年06月01日 22:24 中時電子報 盧伯華

中國大陸最大的網路企業騰訊公司於6月1日發佈公告稱，「今日頭條」及「抖音」系列產品運營者涉及不正當競爭行為，對騰訊聲譽造成嚴重影響，即日起向北京市海澱區人民法院正式提起訴訟。對此，騰訊要求上述兩公司實際營運者賠償人民幣1元，並在自有新聞媒體平台全量推送公開道歉。騰訊同時宣佈暫停與兩家公司的合作。

據《看看新聞》報導，騰訊的訴訟文書表示，2018年5月以來，「今日頭條」及「抖音」系列產品的實際運營者北京字節跳動科技有限公司 、北京微播視界科技有限公司通過其自有新聞媒體平台等渠道大量發佈、傳播貶損詆毀騰訊公司的言論、文章或視頻，包括在用戶提示消息中以誤導方式稱「騰訊屏蔽了您要分享的抖音鏈接」，在抖音上誘導、鼓勵並縱容以「微信封殺抖音」為主題的視頻挑戰活動以及主動推薦醜化詆毀騰訊高管的短視頻等。

今日頭條是一款基於數據挖掘的推薦引擎產品，目前號稱累計活躍用戶3.5億，是近幾年來發展快速的網路內容推薦引擎。（圖／看看新聞）

5月30日，今日頭條甚至通過故意修改標題、篡改文章來源的方式在自己控制運營的數億級自有新聞媒體平台上大範圍主動推送文章《要多少文件騰訊才肯收手》，嚴重侵害了騰訊的公司聲譽。

騰訊認為，兩家公司利用自身控制的媒體平台惡意攻擊騰訊，已經構成商業詆毀及不正當競爭，因此向北京市海澱區人民法院提起訴訟，要求上述兩家公司應立即停止針對騰訊的不正當競爭行為，在自有新聞媒體平台全量推送公開道歉，並賠償騰訊公司1元人民幣。

騰訊表示，頭條系的行為對騰訊公司構成不正當競爭侵權，致使雙方商業合作無法繼續，即日起暫停與兩家公司的合作。

抖音上個月曾向法院提起訴訟，以微信公眾號虛構視頻來源，將其他來源視頻認定為抖音產品，侵犯其合法權益，因此索賠一百萬元人民幣。騰訊則表示流程無誤，會積極應訴。

抖音短視頻（Tik Tok）也稱抖音，是2016年9月於中國大陸上線的音樂類短視頻社區應用程式。其應用軟體由今日頭條孵化上線，定位為適合中國年輕人的音樂短視頻社區。抖音2017年用戶規模快速增長，目前在大陸短視頻非常熱門，但在惡性競爭環境下，先後遭新浪微博與微信封殺，並相互提起司法訴訟。

(中時電子報)