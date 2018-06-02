巴基斯坦向中國再購2艘054A護衛艦 3年內可擁4艘

2018年06月02日 00:03 中時電子報 盧伯華

巴基斯坦海軍與中國船舶集團簽約建造054A導彈護衛艦。（圖／巴基斯坦海軍推特）

與中國關係極為密切的巴基斯坦最近再向中共軍方訂購2艘054A導彈護衛艦，這使得巴基斯坦至2021年時將擁有4艘先進的中國大陸製造導彈護衛艦。

據《環球網》報導，巴基斯坦海軍官方推特6月1日發布消息稱，巴基斯坦海軍就購買兩艘054A型護衛艦與中國船舶工業貿易公司(CSTC)達成協議。

該推特稱，隨著這份合同的簽訂，到2021年，巴基斯坦海軍將擁有4艘054A型艦艇。這些艦艇將大大增強巴基斯坦海軍的作戰能力，同時這也有助於地區海上安全。

報導指出，巴基斯坦於2009年中國購買了4艘以053H3為基礎的F22P型護衛艦。前3艘在中國大陸建造，最後一艘由中方技術人員指導巴基斯坦方面在巴國建造。

巴基斯坦一向被大陸認為是中國的「鐵哥們兒」，因而有「巴鐵」的親膩稱呼。

今年4月中巴基斯坦海軍參謀長阿巴西上將曾訪問北京，並與大陸的中國船舶工業集團董事長雷凡培會面。

054A型導彈護衛艦是中共海軍主力護衛艦，是原有054型改良型。排水量4000噸，最大航速27節。可搭載海紅旗-16艦空飛彈及魚-8反潛飛彈，以及鷹擊83反艦飛彈。此型護衛艦主要擔負編隊反潛或編隊指揮任務，戰力強大，深受國際軍武市場注意。至2018年4月為止，中共海軍已裝備27艘054A型飛彈護衛艦，另有3艘已下水。

(中時電子報)