關鍵那一夜 柯P「被分手」內幕

從基層惹到高層，從好局攪成亂局，關鍵那一夜，柯P「被分手」內幕。(資料照/鄭任南攝)

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中時電子報
/編輯、財訊雙週刊/郭瓊俐●文

民進黨確定與台北市長柯文哲分手，許多民眾不解民進黨為何要與柯分道揚鑣，事實上，連當事人柯文哲自己，也還沒有搞清楚自己為何會「被分手」？

明明就是好好的一個局，怎麼會搞到這個地步？」對於民進黨確定與台北市長柯文哲分手，民進黨台北市黨部主委黃承國感慨萬千。

時間要回到關鍵的那一晚——4月30日，民進黨選對會成員與柯會面，而那天也是壓垮柯綠合作的最後一根稻草。事實上，在這一天之前，雖然綠營基層要求台北市長自提人選的呼聲已高，但民進黨高層仍然持續營造禮讓柯Ｐ的氛圍。

密會被曝光　堵死合作空間

民進黨表定5月要決定台北市長的提名策略，機制啟動前，終究得和柯文哲談一談，選對會原本打算讓黃承國一個人去，但成員後來覺得不妥，決定多找幾個人當見證，因為只要和柯見面，消息都容易走漏，內容也往往「走鐘」。

黃承國當天打電話給柯本人，約好晚間8時在他位於木柵的公司見面，選對會成員陳明文和林錫耀根本不知他的公司在哪裡。晚上6時，選對會4人先碰面一起吃飯，吃完飯就直接過去，到達他公司時，柯文哲已在現場等候。

當晚，他們派林錫耀講話，因為林講話比較小心，不易被斷章取義或作文章。林錫耀對柯文哲說，民進黨要開始啟動提名機制，但當下柯沒什麼回應，反而大談他所掌握的民調數據。柯表示，台北市的中間選民遠大於藍或綠，自己的選情沒有問題。因為柯文哲都在談自己的選情樂觀，大家也沒多說什麼，會面一小時就結束。黃承國送柯文哲搭電梯離去前，對柯說：「民調的事你可能要想一下，希望你不要誤判。」

柯文哲離開後，選對會4人心裡已經有譜，合作接近破局，民進黨必須朝自行提名的方向進行。沒想到隔天，某週刊圖文並茂刊登了選對會4人和柯「密會」的新聞。至此，雙方已無一絲合作的空間。

黃承國說，和柯文哲會面之前，選對會沒有預設立場，如果柯文哲表達願意合作的態度，大家還是可以談；為了台北市長人選的事，他背負很多罵名，但政黨就是對選舉成敗負責，「你只要表達一點誠意，黑鍋我來背都可以。」…【更多精彩內容，請見《財訊雙周刊》】

(中時電子報)

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