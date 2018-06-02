律師說法》當愛情褪色後 該如何保護自己？

2018年06月02日 00:00 中時電子報 吳佩珊

這一個禮拜以來情殺事件頻傳，桃園61歲的陳姓老翁為了財產將太太殺害後分屍、在基隆身為台電員工的王先生疑因家用口角再殺害太太後自戕，到幾天前的板橋分屍案恐怖情人朱峻穎疑因分手在殺害女友黃亦敏後分屍，這些情殺家庭暴力案在短短兩周內大爆發，也意識到兩個的人相處在感情褪色後，或兩個人在分離時若有不理性的一方要如何防止暴力的發生，弱勢的一方在法律上有甚麼法條是能適時地保護自己，就讓律師來談談家庭暴力防治法。

家庭暴力防治法是因為82年間鄧如雯殺夫案發生後，經過數年的研議，87年制訂，期間歷經多次修正，最後一次修正是在104年。所謂家庭暴力行為，是指謂家庭成員間實施身體、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為。家庭成員之範圍，常見的是配偶、前配偶、現（曾）有同居關係、直系血親、直系姻親及現（曾）為四親等以內旁系血親、旁系姻親，104年時，增加範圍擴及上開這些人的未成年子女，所以常見的，對於同居人之前所生的未成年子女為暴力行為的話，以前是不能聲請保護令，但現在新法修正後，未成年子女自己或其法定代理人都能聲請保護令。另外，在104年時，同時增定第63條之1，只要被害人是年滿16歲之人，與加害人現有或曾有親密關係卻遭受加害人暴力對待時，被害人也可以向法院聲請保護令。

保護令是家庭暴力防治法很重要的一個保護項目，只要是屬於家庭成員的被害人或是有親密關係的被害人，受到家庭暴力時，就可以向法院聲請保護令。法院認為有家庭暴力之事實，且有必要時，就可以核發保護令。簡而言之，保護令就是法院給一個命令，要加害人遵守。保護令的命令內容有很多種，我們常說的禁止令、遷出令、遠離令都是。例如禁止加害人再對被害人為身體或精神上不法侵害，或禁止加害人再對被害人為騷擾、跟蹤、通訊等行為，或命令加害人遷出被害人住居所，或命令加害人不得靠近被害人特定工作場所一定距離等，都是法院可以核發的命令。

保護令是在一定期間內有效存在的命令，緊急時（通常是被害人遭受到很嚴重侵害且必須很緊急保護時），法院會核發緊急或暫時保護令，法院核發緊急或暫時保護令後，就會繼續定一個時間審理是不是要發通常保護令，在法院決定要發或不發通常保護令前，緊急或暫時保護令是一直有效的。通常保護令效期1次最長是2年，2年到了，被害人如果認為有繼續受保護的必要，可以檢具新的事證，向法院聲請延長保護令的效期。而在保護令有效期間，只要加害人明知被害人有保護令還故意違反法院保護令的內容，就會構成違反保護令罪，如果期間內有多次違反保護令行為，只要被害人勇於報案，是可以由檢察官向法院以加害人有再犯之虞聲請羈押的。

保護令就像是一個防護罩，在有效期間內可以把被害人防護在防護罩內，萬一加害人有侵害的行為，就可以用違反保護令罪制裁，甚至羈押一直再犯的加害人。俗話說「法不入家門」，但是家暴法的精神就是法律要管家務事，我們希望被害人不要害怕，除了注意自己的人身安全外，也要準備好證據向法院聲請保護令或向檢警提出告訴，才能避免憾事發生。（台灣司法人權進步協會關心您）

(中時電子報)