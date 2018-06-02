NBA》還在嘴硬？JR史密斯：我知道當時平手

J.R.史密斯這次的烏龍，將成他這輩子的「污點」。(美聯社)

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中時電子報

在總冠軍賽G1正規賽最後4.7秒搞出大烏龍的騎士「神經刀」J.R.史密斯，賽後竟然喊冤，強調自己並非如同騎士總教練泰隆盧所說，誤以為當時騎士還領先1分，甚至還在嘴硬，「我知道當時我們平手，而且還有1次暫停！」

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「我只想找到更大空間，很明顯當我抓到進攻籃板，杜蘭特就站在我面前，所以我想把球帶出去，企圖找到出手空間，」史密斯說，「當時我看著詹姆斯，他的樣子像是想要喊出暫停，所以我才停住，比賽時間也就走完了。」

但從比賽慢動作重播，可以清楚看到史密斯在說謊，因為當他抓下進攻籃板，詹姆斯就站在三分線外擺出「把球給我」手勢，可是史密斯偏偏不把球給他，等到詹皇把手指向埋伏底線的喬治希爾，史密斯才很不甘願把球傳進去。

甚至史密斯還在硬凹，「不！我知道我們平手，我只是單純認為，當時會有暫停，我更確定大家不會想要我在杜蘭特面前出手，畢竟當時杜蘭特就站在我旁邊，當時他已經有4次火鍋了嗎(實際上是3次)？我不想變成第5次。」

不管史密斯如何解釋他的烏龍，騎士喪失原本G1大好贏球機會已成事實，杜蘭特賽後強調自己不會嘲笑史密斯，「我們在籃球場上都做過類似的事，所以我不想多講，因為我也做過一些蠢事，我不清楚當時史密斯在想什麼。」

(中時電子報)

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