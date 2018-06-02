世足》倒數12天－豪華德國力拚衛冕 門神有恙唯一隱憂

2018年06月02日 07:11 中時電子報 李弘斌 ／專題報導 ／專題報導

戰術大師勒夫從2006年7月執教德軍迄今，將第3度領軍出征世足賽。（美聯社資料照）

世足自從1962年的巴西之後，不曾有隊伍能夠衛冕成功，在競爭更為激烈的當今足壇，要完成這項任務更為困難。本屆由德國前來挑戰，但也有聲音指出，從「洲際國家盃魔咒」與近兩屆世足衛冕者都在小組賽出局來看，德國都未必有利。

洲際國家盃（聯合會盃）自2001年起，固定於世足東道國舉辦，冠軍隊隔年都無法在世足奪冠。至於2010年的義大利與2014年的西班牙，作為衛冕軍都在小組賽止步，主要癥結都是陣容老化。而這兩個不利因素，德國已經一併解決了。

德國去年夏天賦予洲際國家盃的任務相當清楚，就是藉機測試、磨練他們的二線陣容，好讓國家隊增添更多可用之兵。儘管真的讓A咖放假，德國還是拿下冠軍，除了證明現有球員基礎的強大，也的確擴充了一隊的陣容。

特史岱根幫助德國贏得洲際國家盃冠軍，現在已是巴塞隆納當家門神，有可能頂替諾伊爾先發。（路透資料照）

崔斯勒（Julian Draxler）榮獲洲際國家盃最佳球員獎，中場葛雷茲卡（Leon Goretzka）、前鋒韋納（Timo Werner）並列金靴，門將特史岱根（Marc-André ter Stegen）場場先發守下冠軍，都是德國隊的收穫。洲際國家盃不但不會成為限制德意志坦克的魔咒，反而讓他們補進了新血。

加上前年歐洲國家盃就已入列的基米許（Joshua Kimmich）、賀克托（Jonas Hector），總教練勒夫（Joachim Löw）手中的可用之兵，甚至比4年前更為充裕。

畢竟此前兩邊後衛是德國多年罩門，前隊長拉姆（Philipp Lahm）雖強也僅有一人。拉姆退休後，基米許頂上右後衛，他的邊路攻擊犀利，本季德甲有雙位數助攻，連在歐洲冠軍聯賽都能兩度攻破皇馬大門，賀克托也扛起了左後衛，德軍痼疾已經迎刃而解。

4年前的奪冠主力克羅斯（左起）、穆勒、胡莫斯仍在德國陣中。（美聯社資料照）

與4年前相比，德國中場少了「小豬」史旺斯泰格（Bastian Schweinsteiger），但全能型的葛雷茲卡頂上；「鐵頭王子」克洛澤（Miroslav Klose）轉任助理教練，他的經驗很難取代，不過速度型的韋納讓鋒線煥然一新，也有硬朗的老將戈麥茲（Mario Gomez）相佐。

原有的攻擊核心厄齊爾（Mesut Özil）、穆勒（Thomas Müller）、克羅斯（Toni Kroos）都在陣中，倘若天才好手羅伊斯（Marco Reus）能夠健康入列，德國的技術水準只有比4年前更高而已。

諾伊爾已在德國隊閉門練習賽復出把關，但體能與心理狀態仍待觀察。（路透資料照）

偏偏德軍這次最大的危機，卻是另一個原本他們最穩的位置。當家門神諾伊爾（Manuel Neuer）從去年3月之後，腳部已3度骨折，從去年9月16日出賽後免戰迄今。儘管日前已在閉門練習賽復出，能否趕上世足賽仍須評估。

儘管德國已有備胎特史岱根，本季他也替巴塞隆納守下西甲聯賽冠軍。但特史岱根除了洲際國家盃外，還沒有真正的大賽經驗，給後防的安定感仍比不上諾伊爾，這是德國的最大隱憂。

然而，這是以奪冠的最高水準來挑剔，畢竟天下沒有真正完美的無敵隊伍，而德國在戰術大師勒夫有步驟的調整下，不只先發陣容華麗，就連板凳深度與功能性區隔，也沒有他隊能夠匹敵。世足衛冕在當今足壇非常困難，但若有隊伍能夠成功，應該非這支德國隊莫屬！

德國隊先發華麗，板凳深度和功能性也傲視各隊。（美聯社資料照）

德國小檔案

★世界排名：1

★世足參賽次數：18

★世足最佳成績：冠軍（1954、1974、1990、2014年）

★上屆成績：冠軍（決賽延長1比0勝阿根廷）

★總教練：勒夫（Joachim Löw）

★台灣運彩奪冠賠率：4.50

(中時電子報)