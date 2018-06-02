深耕部落10多年 屏科大加入里山倡議成員

2018年06月02日 00:14 中時 潘建志

屏東科技大學森林系深耕屏東部落社區10多年，活絡部落生態產業，協助屏東霧台鄉阿禮及大武部落重建家園，今年獲准加入「里山倡議國際夥伴關係網絡」（IPSI）成員，是國際第230個、台灣第10個成員，也是今年全台唯一通過申請的大學。

屏科大是以協助霧台鄉阿禮部落災後重建，及大武部落發展可持續混農林業實踐等兩個案例申請通過。2009年莫拉克風災阿禮部落遭到嚴重打擊，族人離散、文化存亡之際，屏科大森林系團隊結合林務局、屏東縣政府及部落力量，透過災後山林巡護、監測行動，重建生態旅遊服務體系。

團隊也以「阿禮風古謠樂團」等樂團組織，利用傳統音樂治癒族人情感與創傷。歷經9年後，今年首度暢通聯外道路，並發展生態旅遊，規畫保育傳統領域資源及自然人文生態景觀區，展現部落重生力量。

屏科大也以林下經濟的推動協助大武部落，包括大武森雞養殖，山當歸栽培及加工藥膳包，小米及紅藜收成後的稈材作為介質，製作蕈菇栽培太空包等，將部落打造成為循環經濟最佳示範。

屏科大表示，加入IPSI不僅可進行國際交流，以台灣範例吸收各國相關研究成果和實務經驗外，並有助國際瞭解台灣熱帶農林業鄉村地景保育，及社區營造的狀況，進行民間外交。

(中時 )