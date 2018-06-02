終於知道台灣價值要怎樣儲值了 洪孟楷：謝謝吳音寧

北農總經理吳音寧。（資料照片，王英豪攝）

友善列印
中時電子報

「最高薪實習生」北農總經理吳音寧被爆吃魚翅、又把22萬摸彩品給表哥，現在更傳出拿公費送民進黨60瓶高檔洋酒，吳音寧接連爆出那麼多爭議，位子卻穩如泰山。國民黨副發言人洪孟楷酸說，謝謝吳音寧告訴全國民眾，原來民進黨念茲在茲的台灣價值，就是用高檔洋酒和精美禮品才能儲值成功！

洪孟楷在臉書指出，北農總座吳音寧不管鳳梨、香蕉賤價苦哈哈，手邊的公關可是一刻也不得閒，日前花1萬9千元要送菜回表哥故鄉，現在又再傳出送洋酒，就是看準只要民進黨護著她，誰也拿她沒辦法，民進黨真要用吳音寧來挑戰全國人民底線嗎？

洪孟楷點出，吳音寧貼身案件接連爆出，一定是內部人員不滿而流出的，蔡政府真的不要鐵齒，看到一個沒有經驗的吳音寧當上總經理，北農人心裡苦，但北農人不說，只會把更多為非作歹的事情爆料出來，真要讓整個北農都與她為敵嗎？

洪孟楷強調，吳音寧在位一天，就證明蔡政府只看顏色不論是非，所謂標榜的台灣價值，原來是禮品、洋酒所堆疊而成，沒有地基，要垮台恐會比想像更快！

網友回應說：「國民黨再起，贏得勝利，一定把這些高檔大爛蟲，都丟到高又深的糞坑遺臭萬年。」、「沒在怕啦~換個位置，官位越大，福利更好。求之不得。」、「大吳下台換小吳天天都精彩，可以一直演下去。」

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

文章來源：洪孟楷臉書

同樣是香蕉崩盤 唐湘龍點出馬英九為何能完勝小英

室內煤倉降低汙染 中市府督促中…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。