終於知道台灣價值要怎樣儲值了 洪孟楷：謝謝吳音寧

2018年06月02日 00:30 中時電子報 黃麗蓉

「最高薪實習生」北農總經理吳音寧被爆吃魚翅、又把22萬摸彩品給表哥，現在更傳出拿公費送民進黨60瓶高檔洋酒，吳音寧接連爆出那麼多爭議，位子卻穩如泰山。國民黨副發言人洪孟楷酸說，謝謝吳音寧告訴全國民眾，原來民進黨念茲在茲的台灣價值，就是用高檔洋酒和精美禮品才能儲值成功！

洪孟楷在臉書指出，北農總座吳音寧不管鳳梨、香蕉賤價苦哈哈，手邊的公關可是一刻也不得閒，日前花1萬9千元要送菜回表哥故鄉，現在又再傳出送洋酒，就是看準只要民進黨護著她，誰也拿她沒辦法，民進黨真要用吳音寧來挑戰全國人民底線嗎？

洪孟楷點出，吳音寧貼身案件接連爆出，一定是內部人員不滿而流出的，蔡政府真的不要鐵齒，看到一個沒有經驗的吳音寧當上總經理，北農人心裡苦，但北農人不說，只會把更多為非作歹的事情爆料出來，真要讓整個北農都與她為敵嗎？

洪孟楷強調，吳音寧在位一天，就證明蔡政府只看顏色不論是非，所謂標榜的台灣價值，原來是禮品、洋酒所堆疊而成，沒有地基，要垮台恐會比想像更快！

網友回應說：「國民黨再起，贏得勝利，一定把這些高檔大爛蟲，都丟到高又深的糞坑遺臭萬年。」、「沒在怕啦~換個位置，官位越大，福利更好。求之不得。」、「大吳下台換小吳天天都精彩，可以一直演下去。」

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(中時電子報)